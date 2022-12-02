樓價指數再跌0.38%　連跌8周共插6.72%

中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指出，中原城市領先指數CCL最新報159.16點，重返2017年10月水平，按周跌0.38%，連跌8周共6.72%。11月3日加息後首周，樓價持續向下，跌勢未止，CCL連續2周處於160點之下。CCL由自己歷史高位累跌16.82%，2022年計累跌13.76%。

估計明年新春前後CCL將再下試144點支持位，現時距離目標差15.16點或9.53%。12月中旬美國議息，本地樓價會否出現短暫爭持，仍需觀察。

中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報158.80點，重返2017年4月水平，按周跌0.48%。CCL(中小型單位)報157.24點，重返2017年5月水平，按周跌0.49%。三大整體指數單周跌幅輕微收窄，但下調方向不變。CCL、CCL Mass及CCL(中小型單位)齊跌8周，分別累跌6.72%、6.98%及6.96%。

CCL(大型單位)報168.45點，重返2018年2月水平，按周升0.10%，連跌2周後回穩。

四區方面，三區跌一區升，走勢各自反覆回落。新界東CCL_Mass報170.30點，重返2017年10月水平，按周跌1.91%。新界西CCL_Mass報147.68點，重返2017年11月水平，按周跌1.65%，連跌2周共4.17%。九龍CCL_Mass報151.23點，重返2017年4月水平，按周跌0.32%，連跌3周共3.94%。港島CCL_Mass報162.72點，重返2017年3月水平，按周升1.38%，連跌2周後單周回升。