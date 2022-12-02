道期微跌56點 美匯指數企104水平
2022年12月02日 16:11
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●美匯指數報104.56；港匯見7.7796；離岸人民幣(CNH)報7.0335；美元兌日圓報134.77；歐元企1.0506，英鎊處1.2252。金價報1,800美元。布油報87.36美元，紐油報81.48美元。比特幣企1.6萬美元水平。道指期貨跌56點。
●市後關注點
18:00 歐元區10月生產物價指數(PPI)
21:30 美國11月非農就業職位變動
●恒生指數全日收報18,675點，跌61點或0.32%；國企指數收報6,368點，跌16點或0.25%；科技指數收報3,878點，升39點或1.03%。主板成交1,427億港元。https://bit.ly/3ugPKbp
-祈耀年不認為分拆意見出於政治動機，望長任滙豐舵手。
-傳大規模停工欠薪，恒大汽車：25%員工停薪留職1至3個月。
-大摩降閱文目標價至30元。
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●滬綜指收跌9點，船舶製造股領跌2.8%，地產、飛機製造及汽車製造股跌1.3%至1.5%，煤炭股跌逾1%。https://bit.ly/3OXzhT2
●中國經濟：
-專家分析：中美關係恐更差，切忌重注押中國。
-財政部：內地10月共銷售彩票金額按年升1.1%。
-人行行長：明年內地通脹料保持在溫和區間。
●MSCI中國A50互聯互通指數4行業上調權重。
●IMF警告全球經濟增長恐降至不足2%，中國左右大局。
●苦等3年！特斯拉電動貨車Semi終於交車。
●英特爾叫2,000名愛爾蘭員工放3個月無薪假。
●裁員潮：
-大摩CEO：受累交易放緩，全球裁減少量僱員。
-加息累事！富國銀行傳裁幾百名按揭業務員工。
-瑞信傳加快裁員，炒5%香港私銀員工。
-傳滙豐擬向高級營運團隊開刀，全球裁員至少200人。
●標普全球：各國債務壓力大，明年美國料陷衰退。
●世銀：窮國2/3債務欠中國，將討論減債方法。