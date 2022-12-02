【收市開Show】港股好淡爭持 下周能否再突破？

港股周五(2日)走勢反覆，但只是窄幅波動，恒指上下波幅僅310點，成交亦縮減1,427億元，收市最終報18,675點，跌61點，投資者觀望今晚公布的新增非農就業職位及失業率，數據如何左右美國聯儲局加息步伐？

美聯儲官員先後發出鴿派言論，令市場憧憬加息步伐放緩，美匯指數及美國國債孳息率雙雙大幅回落，齊創多月新低，刺激國際金價突破1,800美元，後市會點走？至於油價方面，外媒引述消息人士指，歐盟各國初步同意對俄海運石油價格，設每桶60美元上限，並建立調整機制，將上限保持在低於市場價格5%的水平，一旦落實，恐不利油價長遠走勢？可否採取逢高沽策略？

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