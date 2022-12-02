經絡：HIBOR短期將升穿5厘　港銀行本月或再加P

有傳再有中小型銀行上調一二手物業的拆息按揭計劃（H按）封頂息率，由P-2.5%調整至P-2.25%，最優惠利率(P)為5.625%，實際按息由3.125厘增加0.25厘至3.375厘。

經絡按揭轉介首席副總裁曹德明表示，一個月HIBOR連升14個工作日，今日HIBOR已逼近5厘(4.92厘)，並超過1個月維持3厘以上，早已高於P按及H按封頂的實際息率，相信HIBOR短期內將升穿5厘，即挑戰15年新高。因此，銀行預計息率走勢、因應資金成本壓力下再度上調H按鎖息上限，並為利率上升再作準備。

曹表示，回顧美國於2004至2006年加息周期累計加息達4.25厘，當時本港最優惠利率由5厘增至最高8厘，累計加息達3厘。今次美國加息周期幅度及速度更快更急，不足一年已連續6次加息，累計加息達3.75厘。如本月再次加息0.5厘，將累計加息4.25厘，即等於2004至2006年加息周期的總和，然而現時本港最優惠利率只加息2次，累計加息0.375厘。

他認為，聯繫匯率制度下，港美息口差距進一步擴寬，加上拆息已一段時間維持高水平以及銀行結餘下降至千億元以下，在資金成本壓力下，預測本港銀行將於本月美國聯儲局議息會議後再次調升最優惠利率P，加息幅度最少約0.25厘，甚至有可能追落後，即追加至0.5厘。他相信其他銀行或將陸續跟隨調升H按鎖息上限作為銀行加P的前奏，建議現時打算置業客戶，把握機會於其他銀行加息前揀選息率最優惠的銀行。