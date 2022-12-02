港府下周公布香港保險業發展策略藍圖

財經事務及庫務局局長許正宇發表網誌指出，適逄保險業監管局將於下周一(5日)舉行「亞洲保險論壇2022」，將公布有關香港保險業未來發展的策略藍圖，闡述進一步發展香港成為國際保險業務及風險管理中心的願景、目標及政策措施。

許正宇稱，香港的保險業發展蓬勃，向來為各類型的風險提供有效的管理方案，是香港作為國際風險管理中心的重要一環。政府為推動行業的進一步發展，去年落實了一系列提升保險業競爭力的措施，包括為保險相連證券（包括巨災債券）建立專屬規管制度和推出先導資助計劃、寬減海事和專項保險業務的利得稅率、擴闊專屬自保保險公司的可承保風險範圍、優化對保險集團的監管等。為使香港的規管架構與國際看齊同時確保金融穩定，計劃設立風險為本資本制度，使資本要求與保險公司所承擔的風險更為相稱。

他續指，不少擁有豐富經驗及知識的國際保險公司及再保險公司都在香港經營，可以為參與境外基建和投資項目的企業提供多元化專業服務。同時，保險業監管局已建構促進風險項目配對的交流合作平台，協助參與大型基礎設施、投資項目的內地企業進行全方位風險管理，加強香港作為區內風險管理中心的作用，從而助力「一帶一路」建設等國家戰略。

與國家「內循環」方面，許氏表示，財庫局正全力推進多項大灣區保險合作措施，尤其是爭取在短期內於南沙及前海等地成立保險售後服務中心，為持有香港保單的大灣區居民提供諮詢、理賠和續保等支援。另將與業界及內地政府保持緊密聯繫，探討進一步深化和擴大保險市場互聯互通。