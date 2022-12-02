日本味精發明者變半導體材料一哥　憑乜獨步全球？

日本味之素(Ajinomoto)係味精嘅發明者，但如果你以為佢淨係做調味料，就真係「少年，你太年輕了」！

其實味之素識得「踩過界」用整調味料得出嘅副產品開發半導體絕緣薄膜ABF(Ajinomoto Build-up Film)。官網話ABF喺全球電腦中央處理器(CPU)嘅市場份額幾乎達到100%。社長藤江太郎早幾日透露，提早原定出年4月之後先做、涉資170億日圓嘅ABF設備投資計劃，擴大ABF產能。

家陣半導體需求唔多掂，但藤江社長話ABF需求好旺，又話唔排除會擴大投資額，股價於是放紙鷂咁升，尋日又創歷史新高，今年暫時升約29%。

咁ABF又係乜東東呢？簡單啲講，電腦晶片入面嘅電路大細講係納米級，即係一條頭髮直徑(約0.1毫米)嘅一萬分之一左右，但電子設備其他部件嘅電路只係毫米，點樣頭髮駁飲筒咁將晶片同成部機器嘅電路連埋一齊呢？就係將ABF鐳射完之後再舖啲銅上去，形成一層電路通道。

ABF係味之素「保健」分部嘅一部分，而成個分部9月底止6個月嘅收入1,516.27億日圓(約88.08億港元)，係調味料嘅四成左右。不過，市場相當睇好ABF嘅潛力，預測嚟緊3年左右嘅出貨量年均增速達到18%。

事實上，之前英特爾(Intel)行政總裁蓋爾辛格訪台，據講唔係淨係搵台積電傾產能，亦拜訪生產ABF載板嘅公司欣興電子，求對方畀多啲貨佢，可見味之素依樣產品有幾渴市。

日本嘅晶片工藝係冇台灣或南韓咁勁，但化學工業真係好發達，所以晶圓、光刻膠、清洗劑等好多都係日本貨嘅天下。所以你第日食炸子雞點味之素味鹽嘅時候，不妨同人講吓依個故事，尤其是一間公司識得跳出框框有幾重要！