新盤淡靜！豪客逆市斥6500萬購西半山四房大宅
2022年12月02日 21:14
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作為新盤供應重鎮之一的啟德跑道區，有首個項目獲批滿意紙，即將交樓。樓市觀望氣氛濃厚，但亦有豪宅買家選擇此際斥資6,500萬元入市，購入西半山一伙四房大單位。
●啟德維港1號獲批滿意紙
中國海外發展(00688)旗下啟德維港1號入伙在即，周五(2日)公布獲批滿意紙，成為啟德跑道區首個落成及入伙的項目。中國海外地產董事總經理游偉光表示，短期內會向買家發出收樓通知書，該盤至今已累售592個單位，套現逾68.16億元。
發展商指，城巴於啟德首條全電能巴士專線22X 號線(循環線)已於昨日(1日)通車，車站設於項目主入口門前，可達港鐵啟德站。
此外，該盤最新修改價單，取消靈活建築期付款計劃及備用二按貸款付款計劃，改為提供120天現金優惠付款計劃及備用二按貸款付款計劃，折扣率不變，兩個計劃分別設5%及4%優惠。
●西半山大學閣四房招標售6,500萬元
雖然整體一手市場交投疏落，但港島豪宅新盤錄得大額成交。華懋集團西半山旭龢道42號大學閣，周五(2日)透過招標形式沽出第1座7樓A室，實用面積1,584方呎，採四房雙套間隔，以6,500萬元成交，呎價約41,035元。資料顯示，上述為該盤本月首宗成交。項目由去年10月起至今，合共售出14伙，總成交金額約12億元。
●啟德嘉峯匯單日連沽2伙 吸金3,978萬元
個別市區新盤餘貨錄得承接，嘉華國際(00173)旗下啟德嘉峯匯，周五(2日)連錄兩宗成交，單日吸金3,978萬元。上述包括2A座36樓B室，為實用面積765方呎的三房連工作間單位，以2,018萬元成交，呎價約26,379元。同時，2A座28樓B室，實用面積765方呎，採三房連工作間間隔，成交價為1,960萬元，呎價約25,621元。 資料顯示，項目至今累沽約996伙，佔整體供應1,006伙的99%。
●油塘蔚藍東岸三房售1,602萬元
五礦地產(00230)旗下油塘蔚藍東岸，最新售出2座12樓E室，實用面積681方呎，三房連儲物室間隔，以1,602.56萬元成交，呎價約23,532元。
●油塘朗譽錄超額認購
12月首個開售新盤、保利置業(00119)及尚嘉控股合作發展的油塘朗譽，將於周日(4日)首輪發售128伙。市場消息指，項目累計已接獲約130張入票，即已錄得約超額。
●元朗Grand YOHO第二期錄兩宗終止交易
新鴻基地產(00016)旗下元朗Grand YOHO第二期，新近錄得兩宗終止交易個案。其中5座49樓B室，屬實用面積724方呎的三房單位，原本於2018年8月簽定正定買賣合約以1,451.9萬元沽出，當時呎價約20,054元，惟交易列明於周四(1日)終止。
同時，8座38樓E室，屬實用面積529方呎的兩房單位，於2018年8月以1,159.4萬元沽出，當時成交呎價約21,917元，交易亦同日終止。上述兩宗交易的買家入市時均可享有先住後付。
●長沙灣喜‧揚推家電禮券吸客
新盤市場交投放緩，個別項目推出置業優惠吸客。喜雋發展的長沙灣喜‧揚，周五(2日)公布向買家送贈價值6.88萬港元的入伙家電禮券。
中原林偉文表示，聖誕佳節將至，由即日起至12月15日，經該行購入指定單位的首3名買家，即可獲贈價值6.88萬元的禮券，優惠總值20.64萬元。優惠先到先得，送完即止。上述指定單位戶型包括開放式及一房。據項目成交紀錄冊，該盤今年6月起開售，至今累沽5伙，套現約2,090.72萬元。
●沙田大圍站上蓋柏傲莊III終止交易個案增至368宗
新世界發展(00017)旗下沙田大圍站上蓋柏傲莊III，自公布拆卸重建後，累計錄得的終止買賣個案增至368宗。佔成交量846宗約43%，涉及總成交金額逾56.3億港元。據一手成交紀錄冊顯示，項目新近增加2宗個案，包括1A座47樓C室，實用面積746方呎，三房間隔，原本於去年6月以1,728.4萬元成交，當時呎價23,169元，惟交易已於周四(1日)終止。