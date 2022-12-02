新盤淡靜！豪客逆市斥6500萬購西半山四房大宅

作為新盤供應重鎮之一的啟德跑道區，有首個項目獲批滿意紙，即將交樓。樓市觀望氣氛濃厚，但亦有豪宅買家選擇此際斥資6,500萬元入市，購入西半山一伙四房大單位。

●啟德維港1號獲批滿意紙

發展商指，城巴於啟德首條全電能巴士專線22X 號線(循環線)已於昨日(1日)通車，車站設於項目主入口門前，可達港鐵啟德站。

此外，該盤最新修改價單，取消靈活建築期付款計劃及備用二按貸款付款計劃，改為提供120天現金優惠付款計劃及備用二按貸款付款計劃，折扣率不變，兩個計劃分別設5%及4%優惠。

●西半山大學閣四房招標售6,500萬元

雖然整體一手市場交投疏落，但港島豪宅新盤錄得大額成交。華懋集團西半山旭龢道42號大學閣，周五(2日)透過招標形式沽出第1座7樓A室，實用面積1,584方呎，採四房雙套間隔，以6,500萬元成交，呎價約41,035元。資料顯示，上述為該盤本月首宗成交。項目由去年10月起至今，合共售出14伙，總成交金額約12億元。

●啟德嘉峯匯單日連沽2伙 吸金3,978萬元

●油塘蔚藍東岸三房售1,602萬元

●油塘朗譽錄超額認購

●元朗Grand YOHO第二期錄兩宗終止交易

同時，8座38樓E室，屬實用面積529方呎的兩房單位，於2018年8月以1,159.4萬元沽出，當時成交呎價約21,917元，交易亦同日終止。上述兩宗交易的買家入市時均可享有先住後付。

●長沙灣喜‧揚推家電禮券吸客

新盤市場交投放緩，個別項目推出置業優惠吸客。喜雋發展的長沙灣喜‧揚，周五(2日)公布向買家送贈價值6.88萬港元的入伙家電禮券。

中原林偉文表示，聖誕佳節將至，由即日起至12月15日，經該行購入指定單位的首3名買家，即可獲贈價值6.88萬元的禮券，優惠總值20.64萬元。優惠先到先得，送完即止。上述指定單位戶型包括開放式及一房。據項目成交紀錄冊，該盤今年6月起開售，至今累沽5伙，套現約2,090.72萬元。

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