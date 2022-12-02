將軍澳樓蝕沽成風！峻瀅高層3年大冧23%

樓價持續走下坡，將軍澳更成為蝕讓重災區，近期再新增兩宗辣招鬆綁貨虧損買賣，其中峻瀅有高層戶劈價292萬元售出，單位3年大幅貶值約23.5%。至於清水灣半島也有中層單位累減244萬元售出，原業主持貨屆滿3年辣招期轉售，帳面虧損約64萬元。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●中原黎妙蘭稱，柴灣杏花邨40座高層2室，實用面積約713方呎，三房連套間隔，以約1,020萬元易手，呎價約14,306元。原業主於2005年以465萬元買入單位，持貨17年帳面獲利555萬元。

●美聯鄭琨表示，西灣河鯉景灣逸星閣中層C室，實用面積約485方呎，兩房間隔，以718萬元易手，呎價約14,804元。原業主於2009年11月份以約369萬元入市，是次轉手帳面獲利約349萬元，物業升值約95%。另外，同屋苑逸榮閣低層C室，實用面積約489方呎，亦為兩房間隔，以680萬元成交，呎價約13,906元。

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九龍區

●中原馮健平表示，荔枝角美孚新邨錄本月首宗成交，屋苑8期百老匯街118號中層A室，實用面積約674方呎，兩房間隔，開價680萬元，累減65萬元，以615萬元成交，呎價約9,125元。原業主於2004年以約220萬元購入上址，持貨18年帳面獲利395萬元，單位升值約1.8倍。

●中原歐陽振邦指出，長沙灣四小龍屋苑上月全月錄23宗成交，為半年新高，惟平均實用呎價報約15,990元，為3年低位。區內昇悅居3座高層A室，實用面積約512方呎，兩房間隔，開價930萬元，累減至833萬元成交，呎價約16,270元。

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新界區

●中原周家傑表示，火炭駿景園剛錄12月首宗成交，屋苑11座高層B室，實用面積約974方呎，三房連套房間隔，開價約1,200萬元，議價後以1,155萬元沽出，呎價約11,858元。原業主於1996年以625.7萬元購入單位，持貨約26年帳面獲利約529.3萬元，升值約84.6%。

●世紀21奇豐楊麗娟稱，沙田居屋愉翠苑K座中層7室，實用面積約650方呎，三房連套房間隔，未補價第二市場叫價700萬元，累減95萬元，以605萬元沽出，呎價約9,308元。

●世紀21奇豐莊瑞生表示，馬鞍山曉峯灣畔4座中層G室，實用面積約482方呎，兩房間隔，減價76.2萬元，以573.8萬元沽出，減幅約11.7%，呎價約11,905元。原業主於2002年6月購入單位，當時作價162.5萬元，持貨逾20年帳面獲利411.3萬元，單位升值2.5倍。

●中原陳鴻霆表示，馬鞍山曉峰灣畔4座中層G室，實用面積約482方呎，兩房間隔，開價約620萬元，減價46.2萬元，以573.8萬元易手，呎價約11,905元。原業主於2002年以162.5萬元購入單位，持貨20年帳面獲利約411.3萬元，升值約2.5倍。

●世紀21奇豐李仕明指出，大圍恒峰花園3座低層B室，實用面積約865方呎，三房連套房間隔，原開價1,248萬元，放盤8個月減價288萬元，減幅達23.1%，以960萬元連車位沽出，呎價約11,098元。

●中原劉德興表示，粉嶺中心11月錄約4宗成交，屋苑J座中層2室，實用面積約533方呎，三房間隔，開價約638萬元，以606萬元易手，呎價約11,370元。原業主於2019年10月以600萬元購入單位，持貨3年帳面僅賺約6萬元，扣除使費損手離場。

●利嘉閣梁均耀指出，青衣居屋青俊苑B座低層2室，實用面積約438方呎，兩房間隔，7月份於未補價第二市場以約510萬元放盤，9月下調至460萬元，最後以408萬元易手，累減約102萬元，呎價約9,315元，新買家屬白居二客。

●美聯魯家豪，青衣美景花園6座中層A室，實用面積約432方呎，兩房間隔，減價185萬元，以400萬元成交，呎價約9,259元。原業主於2013年以300萬元購入單位，持貨逾9年帳面獲利100萬元，期內升值約33%。

●美聯張國成指出，元朗居屋宏富苑低層11室，實用面積約443方呎，未補價第二市場成交價368萬元，呎價約8,307元，創屋苑新低價，新買家為白居二客。

●祥益林家倫表示，天水圍栢慧豪園5座高層H室，實用面積約494方呎，兩房間隔，，主要鍾情該屋苑鄰近家人，而且單位位於高層，內籠企理四正，遂便決定以530萬購入上址，以實用面積計算呎價為10,729元，屬市場價成交。新買家為區內上車客

●利嘉閣蔡庭勇表示，將軍澳日出康城首都2座右翼低層B室，實用面積約680方呎，三房連套房間隔，原業主準備移民，9月叫價900萬元，大幅減至698萬成交，呎價約10,265元。原業主2008年3月以459萬元一手購入上址，持貨約14年帳面賺約239萬，物業升值約52%。

●世紀21將軍澳魏仕良稱，將軍澳富康花園2座高層B室，實用面積約484方呎，兩房間隔，1月份未補價第二市場放盤叫價約530萬元，近日調整至450萬元，累減122萬元或約23%，獲白居二買家以408萬元承接，呎價約8,430元。

●利嘉閣黃金欽表示，將軍澳峻瀅2座高層E室，實用面積約738方呎，7月叫價約1,010萬元，累減多達約292萬元，成交價約718萬元，呎價約9,729元。原業主於2019年以約938萬元買入單位，現轉售帳面損失約220萬元，蝕幅約23.5%。

●中原伍錦基表示，將軍澳清水灣半島2座中層B室，實用面積約769方呎，5月開價約1,180萬元放售，累減244萬元，以約936萬元售出，呎價約12,171元。原業主於2019年11月以約1,000萬元買入單位， 持貨屆滿3年辣招期，現轉售帳面虧損約64萬元。

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