半新盤蝕讓風暴！紅磡納米樓3年貶18%　北區一房5年輸2成

樓價不斷倒退，拖累近年部分買入一手樓的業主都要損手離場。近期多個半新盤出現虧損買賣，紅磡啟岸一房做價跌穿「5球」，原業主持貨逾3年半帳面慘蝕逾110萬元。北區高爾夫‧御苑亦有一房戶5年貶值超過兩成，料為項目蝕幅最大個案。

世紀21領先置業譚征指出，上述啟岸低層B5室，實用面積約268方呎，9月以580萬元蝕讓放盤，其後多次調減叫價，最終累減約92萬元，以488萬元沽出，呎價約18,209元。據項目成交紀錄冊資料，單位2019年3月一手購入價逾598萬元，至今貶值約18.4%。

新界區也有不少半新盤價格跌穿一手價。市場消息稱，上述高爾夫‧御苑7座中層E室，實用面積約372方呎，原叫價約550萬元已屬蝕讓價放售，最後減至540萬元售出，呎價約14,516元。原業主為投資者，於2017年以逾684.2萬元購入單位，是次沽貨帳面損失逾144.2萬元，虧損幅度約21.1%。

此外，沙田薈蕎本月首宗成交即錄虧損，中原黎宗文表示，屋苑1翼中層D3室，實用面積約252方呎，開放式間隔，去年底放盤叫價約590萬元，最後累減約176.2萬元，以413.8萬元易手，呎價約16,421元。原業主持貨約5年帳蝕約78.5萬元，單位貶值約15.9%。

該行吳日榮亦稱，不少業主面對現實，提供較大議價空間，大埔天鑽17座低層G室兩房戶，實用面積約524方呎，累減68萬元，以670萬元易手，呎價約12,786元。單位2019年購入價約741萬元，至今3年辣招屆滿鬆綁轉售，貶值約71萬元或約9.6%。

事實上，反映主要二手屋苑樓價走勢的中原城市領先指數一直下試新低，該指數按周再跌約0.38%，跌至159.16點，連跌8周累積蒸發約6.72%，再創2017年10月後逾5年低位。該行指，樓價跌勢未止，指數自去年8月錄191.34點歷史高位後，已累跌約16.82%，單計今年已下挫約13.76%。

至於大型屋苑及中小型單位樓價指數，亦分別按周跌約0.48%及0.49%，跌幅輕微收窄，而大型單位樓價指數則連跌兩周後回穩，較對上一周升約0.1%。而4個主要地區樓價亦普遍下挫，九龍區、新界東及新界西最新指數，按周跌幅介乎約0.32至1.91%