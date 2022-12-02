美股道指跌287點　網絡安全公司Zscaler跌10%

美國11月就業數據異常強勁，令投資者憂慮為美國聯儲局加大加息力度作背書。道指周五(2日)早段跌287點，至34,107點；標指跌44點，至4,031點；以科技股為主的納指跌149點，報11,333點。

美國勞工部數據顯示，11月新增非農就業職位26.3萬個，遠高過市場預期的增加20萬個；10月數據亦上修2.3萬個，至28.4萬個。雖然失業率維持在3.7%，按月無升跌，但反映更廣泛就業情況的U6失業率卻連跌3個月，報6.7%，按月回落0.1個百分點。更重要的是，上月居民平均時薪按年增幅達5.1%，遠高於市場預期的4.6%，反映通脹壓力尚未消退！數據公布後，美匯指數應聲倒升最多0.26%，高見105.01，現續企105.1水平。

港股外圍方面，恒指夜期現報18,868點，升98點，高水193點。

事實上，不論就業數據如何，市場料聯儲局的加息步伐年內將不會停。聯儲局副主席巴爾在數據出爐前曾指，本月會議將很大機會放慢加息步伐，惟強調未考慮放鬆，仍致力將通脹壓至2%水平，利率需處限制水平一段長時間。

不過，市場受加息步伐放慢預期提振，美股自10月中以來反覆向上，惟摩根士丹利投資總監Michael Wilson強調，目前美股僅屬熊市反彈，料明年第二標指會在3,000至3,300點觸底。他解釋指，過去一段時間的通脹幫助了企業推高盈利，惟當通脹明年底降到2至3%時，將打擊企業毛利率，從而令股市受壓。他建議普通投資者此刻買債券，而投機者則可以買入增長股博反彈浪未完。

裁員潮蔓延至媒體業，主營有線電視業務的AMC Networks周四(1日)向美國證券交易委員會(SEC)提交的文件披露，預計重組計劃的稅前費用高達3.5億至4.75億美元，該企早前稱將裁減美國員工20%。其股價跌2.37%。

網絡安全公司Zscaler上季業績雖勝預期，惟表示公司前景面臨挑戰，股價跌10.51%。