東方日報B1：大好友羅奇轉軚　勿單押注中國

港股於高位盤整之際，隨着內地疫情防控漸放寬，市場也憧憬「動態清零」距離結束不遠。外資大行繼續「說好中國故事」，繼高盛、大摩等接連唱好中資股後，摩根大通也估計，滬深300指數明年或收見4,200點，即較周五收市高約8.52%。不過，一直是「中國大好友」的摩根士丹利前亞太區主席、著名經濟學家羅奇(Stephen Roach)卻表示，中美關係仍在惡化，建議把資金分散於其他亞洲市場，勿單獨押注中國！

現為耶魯大學高級研究員的羅奇過去一直堅定看好中國，並主張美元霸權崩潰論。不過，他最近對中國前景的看法開始轉趨審慎，尤其對中美摩擦的風險深感憂慮。此前中美元首會面後，市場對於全球兩大經濟體關係緩和有所憧憬，惟他卻有別的看法，又謂美國總統拜登在對華問題上，甚至比上屆總統特朗普更加強硬。

他提到，美國正在「無情地」打擊中國發展，包括在半導體領域實現對華的全面封鎖，而中國始終未能在內地建構先進的半導體產業，「人們正愈來愈擔心中國實現自主創新的能力。」羅奇又提醒，投資者應該分散風險，在亞洲其他市場進行多元化投資，「不應把所有雞蛋放在中國這一籃子內。」

至於近日有關「清零」防疫政策的變化，他認為只會在短期影響到內地經濟。長遠而言，人口減少、生產力下降才是真正挑戰，這些問題會導致中國的經濟增長軌迹受壓，繼而為股市帶來「重大的估值風險。」

不過，近日華爾街大行罕有「大合奏」唱好中國市場。從資金流數據來看，外資似乎已重新落注，大量資金於美股市場流入中國相關的交易所買賣基金(ETF)，其中，資產規模達73億美元的安碩MSCI中國ETF(美股︰MCHI)上月共錄5.67億美元(約44.22億港元)的淨流入，該ETF單月價格升幅也達到32%。

中港股市在經歷一輪上漲後，周五均在高位整固，恒生指數微跌61點，收報18,675點，惟全周計仍累漲1,101點或6.26%。大市成交額約1,429億元，主板沽空比率14.12%，「北水」透過港股通淨流出約12.53億元。

A股方面，滬綜指周五挫0.29%，收報3,156點；深成指跌0.39%，收報11,219點；深圳創業板指數則微升0.09%，收報2,383點。滬深兩市總成交額約8,645億元人民幣，滬深股通合共錄得淨買入近41億元人民幣。

盛寶金融大中華區策略師黃永輝指出，內地勞動人口減少、對進口能源的依賴，以及美國對華的科技封鎖，都預示中國未來經濟增長趨勢都只會在單位數，遠低於10年前的雙位數增長。他認為，未來數年經濟結構轉型期間，增長仍會保持在低位，惟強調這些宏觀逆風「早已廣為人知」，而且很大程度已反映在資產價格上。

他又提到，反映新增貸款與名義國內生產總值(GDP)比例的「信貸脈衝」指標已出現上行趨勢，預示內地經濟應該在明年夏季有望復甦，結合內地放寬防疫封控措施，明年首季可能是入市A股的最佳時機，因股市往往會在經濟轉好前數月開始反應。