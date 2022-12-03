【東方產評】華經濟關鍵時刻　魚與熊掌難兼得

中國在嚴格的「動態清零」防疫政策下，民生經濟大受衝擊，適逢時近年尾，本是人流與資金流最緊張的季節，偏偏棘手的內房危機又愈搞愈禍，當局要開打「銀行牌」營救，意味房地產風險正在高速傳導至銀行體系，這個惡性循環持續下去，令人愈感不安，再結合近期公布的經濟數據表現疲弱，說明經濟增長「清零」，已成為當前內地最大隱患，被動式的穩經濟措施誠然已無濟於事！

上月以來，內地多處因防疫封控，臨近年尾，為中國人搏殺搵錢過年的時候，如今卻因封控無所作為。另一方面，內房危機在房企資金鏈斷裂下，已瀕臨失控狀態，迫使當局指導國有銀行向房企提供貸款或將債務展期，以避免房企倒閉，做好「保交樓」工作，畢竟項目完工交樓，才算貨銀兩訖，消費者才不致於對樓市信心崩潰。若房企大規模倒閉，銀行也是最大輸家。

最新消息是，當局要求幾家國有銀行向以內地資產抵押的房企批出離岸貸款，以應付外債，反映房企問題已經發展至相當嚴重的地步，要動員「國家隊」打救，避免引發系統性風險。

內地銀行目前壓力空前，但百業失常，繼續搞「清零」防疫，如何能令經濟增長避免「清零」？事實上，綜觀年初以來全球多地經濟已復常，至今未見異樣，內地當局已沒有維持防疫政策一成不變的充分理由，否則對外開放根本無法實現，更變相逼外資撤走；內地居民對經濟前景失信心，內部需求一沉不起，企業倒閉，工人失業，損失的實非一時三刻就可重新建立。盡快着手優化防疫，始能為這經濟危局解困。

來年1月下旬過農曆新年，此前的春運旺季幾可肯定不復往年，新春至少半個月即「新十五」之後商務才逐漸復常，意味今年第四季和明年首季的經濟表現都難寄厚望。刻下國資救內房，也不過是將問題延長處理，風險有增無減；碰巧明年首季也是歐美經濟步入衰退的高危期，外部需求未許樂觀。可以預期，2023年開局甚艱難，希望只有放在明年次季甚至下半年。

故有心理準備，即使短期落實有序重啟經濟，往後一段日子，當局仍須維持積極的財政政策和寬鬆的貨幣政策，以支持經濟復原。如何令這一年習慣了內地「清零」政策而他去的外資，重新在內地市場活躍起來，更成為當局重建疫後經濟的一大挑戰！

無可否認，「動態清零」是中國獨有的防疫方針，且成效顯著，但隨着疫情變化，防疫不應淪為機械式的口號，更不應成為施政與社會的包袱。客觀而言，內地在優化防疫的問題上，並不缺選項；化解內房危機，誠然也需要景氣好轉來配合，「債火」既已燒至銀行體系，得把握時間盡快撲火。期望當局能從善如流，締造有利的環境，落實即將舉行的中央經濟工作會議各項政策，為經濟前景撥開雲霧，穩定大局。