【金融業寒冬】裁員潮蔓延銀行界　傳多間大行密謀炒人

環球加息加上經濟前景黯淡持續打擊投行盈利，外媒引述知情人士指，目標在2025年節省成本約25億瑞士法郎(約26.7億美元)的瑞信因收入放緩情況或惡化，將裁減更多人手，其中，可能裁香港私人銀行業務人手約半成，被開刀的主要是與中國財富管理業務相關人員。

當然，瑞信的削減成本計劃分外慘烈，離不開該行接連捲入對沖基金Archegos爆倉及Greensill Capital倒閉等多宗醜聞，不但導致其「金漆招牌」聲譽盡失，業績亦大幅下滑。

更甚的是，該行發現客戶在截至11月11日止的過去6周贖回接近6%資金，累該行部分實體的流動性低於監管要求，收入前景更加黯淡。不過，該行主席萊曼昨日接受外媒訪問時「派定心丸」指，資金外流情況已基本停止，但正加速削減成本，「本季(削減的成本)定能超過12億瑞郎(約99.83億港元)」。

華爾街跨國投行裁員潮四起，離不開業績未如人意。摩根大通、花旗集團及摩根士丹利上季分別按年少賺約17%、25%及30%。摩根士丹利行政總裁高聞明言，經過多年增長後，難免要炒掉一些人，「大多數企業都是這樣」，公司正對在全球進行「適度」裁員，沒有給出具體人數。

至於富國銀行已在裁減了美國按揭貸款業務部門的數百名員工。雖然該行表示，這是定期審查及調整人手安排，以適應市場狀況及業務需求，但美國通脹水平高企為當地樓市前景蒙上陰影。摩通在6月已縮減了按揭貸款業務職位。

上季盈利插逾四成的高盛面臨成本飆升壓力，早於9月已展開裁員行動。最新有報道指，全球交易業務部門的高層被告知，今年花紅可能「縮水」，削減幅度甚至達雙位數，讓交易員大感錯愕，事關該企年度交易收入有望突破250億美元，料為多年新高，這也反映了公司對業務前景的憂慮。