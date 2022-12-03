【中印角力】印度圖擴勢力抗一帶一路　華成貧國最大債主

地緣政治與經濟金融密不可分，正當內地以「一帶一路」協助東南亞國家興建基礎設施、提供借貸之時，印度亦「參一腳」做同樣的事，企圖抗衡中國在區內的影響力。

外媒以東南亞度假聖地馬爾代夫為例，2018年，內地為該印度洋島國興建兩公里長大橋連接首都馬累及機場所在的島嶼，成為「一帶一路」之下，以基建向其他國家借貸的項目。印度近期亦批出5億美元(約39億港元)為馬爾代夫實施「大馬累連接計劃」，以興建全長7公里的海上大橋，為馬累以陸路連接到不同島嶼。

分析指出，印度政府是為了避免被親中的多國政府包圍，因為難免有一天這些由中國製造的基建可能會服務內地的軍事利益。美國有智庫估計，在過去9年，內地在「一帶一路」的投放已逾8,380億美元(逾6.53萬億港元)。

儘管起步遲和能動用的資金規模較少，印度仍為周邊國家起動了近600個計劃，小至在非洲國家吉布提興建水泥廠，大至上述馬爾代夫的計劃。該國又資助不少訓練計劃、修繕清真寺及其他宗教寺廟等，逐小地去擴大區域上的影響力。

世界銀行行長馬爾帕斯表示，目前全球最窮的國家，其債務高達620億美元(約4,836億港元)，其中三分之二是欠中國的債。他坦言，由於沒有一個系統能夠真正解決窮國的債務問題，擔心會出現混亂的違約過程。

他將參加下周在內地舉行的會議，屆時會與國際機構負責人及內地當局討論為窮國減免債務的方法、疫情政策、房地產業動盪及其他經濟問題。他指出，中國是最大債權國之一，故其參與這個問題、思考國家對世界的走向等，是非常重要的事。

馬爾帕斯又提到，除了窮國外，對美國等已發展經濟體的債務累積也感到擔憂，因為當利率持續上升，他們需要加快還債，到時便會由發展中國家抽走更多資本。

國際信貸評級公司惠譽將南亞國家斯里蘭卡的長期本幣發行人違約評級(IDR)下調一級至「CC」，意即有即時違約且恢復希望渺茫的風險；又確認該國長期外幣IDR為「受限制違約」，該公司不會為「CCC+」以下的評級提供前景展望。