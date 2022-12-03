【錯有錯着】Uber稱無意炒人　全因一原因...

經濟環境轉差，各行各業都紛紛凍薪裁員。不過，作為召車應用程式(App)龍頭的Uber卻強調無意炒人，該企行政總裁霍斯勞沙希(Dara Khosrowshahi)接受外媒訪問時表示，由於此前公司在招聘及投資方面較為保守，故目前無必要裁員。

惟要注意的是，Uber早於2020年時曾經有一次大規模裁員，涉及6,000人，相等於當時員工總數約四分之一。惟在這之後，其業務發展策略已變得保守，在同業兼主要競爭對手Lyft今年內屢傳炒人之際，Uber業務仍然穩健增長。他又引述內部數據指，通脹對於客戶召車或叫外賣的影響不大，並指在經濟不確定的時期，會有更多人當司機作副業。

若企業想在短期內節省成本，卻又不願意裁員，讓員工放無薪假也是一種常見的做法。正艱難地重振雄風的半導體老店英特爾(Intel)正是一例，其位於愛爾蘭的業務部門，有多達2,000名員工收到3個月的無薪假提議。該公司於聲明指出，無薪假提議主要是針對生產部門，該部門對愛爾蘭整體業務相當重要，又謂留住人才是實現長期增長的關鍵。

英特爾目前正在推進愛爾蘭Leixlip廠區的擴建計劃，3月時宣布將額外注資120億歐元，使累計投資額達300億歐元。由於擴建後的廠房需要大量人手，故透過無薪假留住員工，似乎是比直接裁員更好的選擇。