逾半日企減在華採購　擬回流設廠降成本

中美兩國關係緊張，內地嚴格的防疫措施又擾亂生產，正促使日本企業加快擺脫中國供應鏈的依賴。日媒向當地主要製造業進行的問卷調查顯示，高達53%受訪者表示將降低來自中國的採購比重；另有78%企業指，和半年前相比，在內地採購零件等產品風險攀升。

按行業劃分，有60%的機械行業和57%的汽車及化工行業稱，正降低由內地採購的比例，原因是憂慮台海局勢及內地防疫政策。

至於替代中國的新採購地區，則以日本票數最高，比例高達86%，主因受訪企業認為，隨着日圓貶值、疊加日本薪資升幅緩慢，回流當地設廠較海外生產更能控制成本；至於東南亞的泰國及越南亦是一批日企「去中國化」的心水地區，分別有高達76%及72%的受訪者選擇上述兩地。

事實上，工具機大廠DMG森精機據報已將機床的鑄造零部件採購地改為日本；另松下電器亦將部分吸塵機和產品生產線由中國搬回日本，同時將不少零部件改在日本生產。

丸龜製麵或再闖內地

不過，要賺「中國錢」的日本企業仍大有人在，其中，手持本港「譚仔」及「譚仔三哥」品牌的日本飲食集團東利多(Toridoll)日前則宣布，夥拍泰國卜蜂集團(CP Group)重新進入內地市場，計劃開設數百間「丸龜製麵」分店。該企在2012年曾進軍內地市場，惟之後因為疫情而撤出，如今捲土重來，或反映對內地餐飲市場重拾信心。