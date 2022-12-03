陳鳳珠：內房獲打救　復甦過程漫長

中國人民銀行、中國銀保監會發布的《關於做好當前金融支持房地產市場平穩健康發展工作的通知》，涉及保持房地產融資平穩有序、積極做好「保交樓」金融服務、積極配合做好受困房地產企業風險處置、依法保障住房金融消費者合法權益、階段性調整部分金融管理政策、加大住房租賃金融支持力度，共有16條具體措施，以支持房地產行業的發展。

首先要鼓勵金融機構支持資質良好的房產企業穩健發展，對國有、民營各類房地產企業一視同仁，穩定房地產開發貸款的投放。除滿足發展商的融資需求外，各地亦要因城施策實施差別化住房信貸政策，合埋確定個人住房貸款首付比例和貸款利率政策下限，支持剛性及改善性住房需求。

同時，要穩定建築企業信貸投放、支持房地產企業開發貸款、信託貸款等存量融資的合理展期、調整還款安排等、支持優質房企發債融資、保持信託等資管產品融資穩定。

另外，鼓勵商業銀行穩妥有序展開房地產項目併購貸款業務，重點支持優質房企兼併收購受困房地產企業專案；並鼓勵金融資產管理公司與地方政府、銀行、房企等共同協商風險化解模式，推動加快資產處置。除房地產商的層面外，措施亦提及對於個人住房貸款，金融機構可按市場化、法治化原則與購房人自主展開協商，進行延期展期等調整，並要切實保護延期貸款的個人徵信權益。

資金鏈緊張情況可緩解

繼人行、中銀保監推出內房扶持政策後，中證監亦決定在股權融資方面調整優化5項措施，包括恢復涉房上市公司併購重組及配套融資、恢復上市房企和涉房上市公司再融資、調整完善房地產企業境外市場上市政策、進一步發揮REITs盤活房企存量資產作用、積極發揮私募股權投資基金作用。

內地積極緩解房地產市場的資金鏈緊張情況，相信有助降低房企的違約風險，目前政策以解決資金問題為主，未來內房行業要呈現增長，必需刺激消費端需求，因此內房復甦的過程將會較漫長。

安里資產管理投資組合經理 陳鳳珠

(作者為註冊持牌人士，並沒持有上述股票)