1周10大驚奇︰超級裁員潮殺到！華爾街淪陷...

近月已不斷有跨國大型企業傳出裁員消息，Facebook母公司Meta、電商巨頭亞馬遜都難於幸免；而近日亦有多家大行傳出炒人消息，加上近期加密貨幣公司連環爆煲，不禁令人聯想到2008年金融海嘯...

【1、大行裁員潮不斷 滙豐有份】

環球加息加上經濟前景黯淡持續打擊投行盈利，外媒引述知情人士指，目標在2025年節省成本約25億瑞士法郎(約26.7億美元)的瑞信因收入放緩情況或惡化，將裁減更多人手，其中，可能裁香港私人銀行業務人手約半成，被開刀的主要是與中國財富管理業務相關人員。

當然，瑞信的削減成本計劃分外慘烈，離不開該行接連捲入對沖基金Archegos爆倉及Greensill Capital倒閉等多宗醜聞，不但導致其「金漆招牌」聲譽盡失，業績亦大幅下滑。

有份加入裁員行列的還有滙豐，據報正準備在其全球2,000名高級營運經理中，裁員最多15%或約300人。據報收「大信封」的絕大部分為營運總理(COO)。

【2、華爾街投行炒人 高盛預警花紅縮水】

華爾街跨國投行裁員潮四起，離不開業績未如人意。摩根大通、花旗集團及摩根士丹利上季分別按年少賺約17%、25%及30%。摩根士丹利行政總裁高聞明言，經過多年增長後，難免要炒掉一些人，「大多數企業都是這樣」，公司在全球進行「適度」裁員，沒有給出具體人數。

至於富國銀行已在裁減了美國按揭貸款業務部門的數百名員工。雖然該行表示，這是定期審查及調整人手安排，以適應市場狀況及業務需求，但美國通脹水平高企為當地樓市前景蒙上陰影。摩通在6月已縮減了按揭貸款業務職位。

上季盈利插逾40%的高盛面臨成本飆升壓力，早於9月已展開裁員行動。最新有報道指，全球交易業務部門的高層被告知，今年花紅可能「縮水」，削減幅度甚至達雙位數，讓交易員大感錯愕，事關該企年度交易收入有望突破250億美元，料為多年新高，這也反映了公司對業務前景的憂慮。

【3、Carousell裁員10%以省成本】

科企裁員潮持續發酵，外媒報道，網上買賣平台Carousell宣布裁減大約10%員工，相當於110人，以節省成本。

公司共同創辦人兼行政總裁郭修瑞表示，要為公司「走到這一步負起責任」，並形容為非常艱難的決定。他指，公司在疫情後的復甦較預期中緩慢，而全球經濟面臨高通脹、地緣政治風險、供應鏈中斷等挑戰，並已採取各項措施減少成本，惟仍要作出裁員決定。

據悉，被裁員工將獲得至少3個月的工資，並可將假期換作現金。

【4、H＆M擬全球裁員1500人 以削減成本】

瑞典大型連鎖服飾零售商H＆M表示，為削減成本及提高效率，第四季將裁減全球員工約1,500人，預計每年節省約20億瑞典克朗，料在2023年下半年顯現出來。

【5、標普全球：各國債務壓力大 明年美國料陷衰退】

信貸評級機構標普全球發表報告指出，在疫情大流行病期間，各國政府為救市積累了大量債務，他們很大程度上缺乏財政能力來度過信貸周期的轉折點。

標普全球稱，幾乎所有地區的增長都在放緩，預測美國2023年國內生產總值(GDP)將收縮0.1%，上半年將出現輕微衰退、歐元區全年持平、中國的增長為4.8%。鑑於多國聲言決心將通脹恢復到穩定的目標水平，表明政策利率仍然需要走高，預計美國聯儲局的政策利率將在第二季度達到5%至5.25%的峰值，而歐洲央行將在第一季度達到2.25%的峰值。

標普全球表示，短期內信貸壓力預計將加劇，消費品、零售等依賴可自由支配支出的行業、以及化工等能源密集型行業、住房等對利率敏感的行業可能受到的影響最大；大宗商品和能源生產商等其他行業反從當前環境中受益。

【6、亞洲多地受陸沉威脅 經濟衰退更嚴峻...】

外媒報道，全球暖化、氣候異常令海平面上升，而亞洲有約12億人口面臨洪災氾濫等威脅，令因通脹、疫情而增長放緩的亞洲經濟，恐再向下沉淪。

報道指出，今年10月泰國剛經歷百年一遇洪災，衝擊曼谷北方工業區，令美國、日本等國際汽車大廠的零件、電器產能受到衝擊，國際遊客亦當地旅遊卻步。

此外，巴基斯坦6月中亦出現洪災，大片國土遭淹沒，受災達3,300萬人。印度、中國、孟加拉今年亦有相同問題，更有多人因而喪生。

世界銀行指，印尼首都雅加達逾6成土地在海平面以下，若不採取措施，到2025年，該市北部面積將處於海平面4至5米以下。

美國羅德島大學研究所副教授Matt Wei稱，近年亞洲各地發生大水災非偶然，皆因全球暖化、過度抽取地下水、開採河砂等，海平面以每年平均2毫米上升，地面下沉速度快近20倍，愈是政局不穩的低收入國家，在水災面前愈脆弱。

世界氣象組織(WMO)統計，2010至2019年全球與洪水、暴雨相關災害損失金額達1.381萬億美元，較2000至2009年間增近50%。

【7、IMF及WTO齊警告 去全球化損經濟】

國際貨幣基金組織(IMF)和世界貿易組織(WTO)雙雙警告，去全球化、東西方加速分化將對全球經濟造成極大損害。IMF總裁格奧爾基耶娃稱，在新冠肺炎疫情大流行和俄烏戰爭兩者夾擊下，全球化受到第二次世界大戰以來最大的挑戰，她呼籲「不要將洗澡水和嬰兒一起倒掉，不要將增加我們福祉的貿易消滅掉。」

WTO總幹事伊維拉響應她的話，表示如果全球經濟分成兩個貿易集團，長遠將會拖低世界的生產總值(GDP)5%，「由貿易中退下變成保護主義，將使我們更難解決現有的問題」。她強調，保護主義、脫鈎、分裂或碎片化俱是非常有破壞力，而且代價高昂。對發展中國家和新興市場的打擊尤甚，這些國家的GDP或會以雙位數去收縮。

伊維拉呼籲，以明智的方式分散製造業，並警告不要過分依賴「友岸外包」，即與同盟國建立供應鏈，將經濟問題政治化。

【8、IMF促內地調整「清零」政策 或調低經濟增長預測】

外媒報道，國際貨幣基金組織總裁(IMF)格奧爾基耶娃(Kristalina Georgieva)建議中國調整「清零」防疫政策，因為對人們及經濟都有影響，並指可能調低內地經濟增長預測。

IMF預計內地經濟今年僅增長3.2%，低於今年全球平均水平。格奧爾基耶娃指，內地經濟有向下的風險，雖然他們預計今年經濟增長3.2%，明年增長4.4%，但由於現時前景非常不明朗，他們可能需要調低預測。

格奧爾基耶娃接受訪問時，就建議內地調整「清零」政策，擺脫大規模封控，採取針對的措施控制疫情傳播、將重點放在為高危人士接種疫苗，以免付上沉重經濟代價；同時調整管理供應鏈的政策，留意會否波及全球經濟。

【9、世銀：窮國2/3債務欠中國 將討論減債方法】

世界銀行(World Bank)總裁馬爾帕斯(David Malpass)表示，目前全球最窮的國家，其債務高達620億美元(約4,836億港元)，其中2/3是欠中國的。他坦言，由於沒有一個系統能夠真正解決窮國的債務問題，擔心會出現混亂的違約過程。

馬爾帕斯將參加下周在中國舉行的會議，將與國際機構負責人及中國當局討論為窮國減免債務的方法、疫情政策、房地產業動盪及其他經濟問題。他指出，中國是最大的債權國之一，所以中國參與這個問題、思考國家對世界的走向、積極響應需要做的行動，以實現這些國家的永續發展，是非常重要的事。

馬爾帕斯又提到，除了窮國外，對於美國等已發展經濟體的債務累積也感到擔憂，因為當利率持續上升，他們需要加快償債，到時便會由發展中國家抽走更多的資本。

【10、印度2030年或成世界第3大經濟體】

評級機構標準普爾預測，印度至2030年的平均國內生產總值(GDP)增長為6.3%，投行摩根士丹利則認為，印度屆時GDP有望較現水平飆升2倍以上，於2030年有機會超越日本及德國，成為全球第3大經濟體。

大摩分析師Ridham Desai和Girish Acchipalia於報告指出，印度在製造業投資、能源轉型和數碼基礎設施的推動下，實現「經濟繁榮的條件」，以上因素使當地有於在2030年前成為第3大經濟體。

標普亦指，印度高增長取決於當地持續對貿易和金融自由化，以及對勞動市場的改革，並加大當地基礎設施、人才培訓的投資。同時，當地在2020年推出生活連結的獎勵計劃，以退稅等方式為國內外投資者提供激勵措施，冀成為製造業強國。

另外，經濟學人智庫分析師Sumedha Dasgupta亦表示，印度的優勢包含廉價勞動力、低成本製造和開放的投資，有利於商業政策以及具強烈消費傾向的年輕人口。以上各種因素為有興趣在印度建立製造中心提供強大的吸引力。