【錢夫人巡舖】恒生高息定存撼贏3家發鈔行　大新重返5厘誘客

話咁快嚟到12月，錢夫人行街街睇見不少商場及商舖都換上各式各樣的聖誕裝飾，節日氣氛非常濃厚，相信可刺激市民多消費，進一步為疫後經濟打打氣，但論吸引程度，始終不及各大小銀行為粉飾櫥窗的年尾「吸水」定息優惠搶眼。

美國聯儲局將於本月13至14日議息，該局主席飽威爾日前率先「放鴿」，暗示最快本月起放慢加息步伐。話雖如此，但一眾港銀仍然毫不放過搶錢機會，其中尤以恒生銀行最進取。

恒生銀行最新為特選客戶提供6個月5厘定存高息，3個月亦有4.8厘，無論是新資金抑或續期定存皆適用，指定存款額僅為1萬元或以上。至於一般個人客戶以新資金於網上開立，3個月及6個月定存分別可享4.29厘及4.39厘，撼贏3家發鈔行，若以6個月存期計，同系的滙豐One客戶享3.9厘，尚玉及卓越理財客戶則為4.1厘，另中銀及渣打分別為3.9厘及3.8厘。

此外，值得一提是大新銀行亦重返5厘行列，惟只限VIP銀行服務及指定理財客戶，且門檻較高。以港元定存利息為例，起存額20萬元，年息5厘，起存額100萬元才有5.1厘；而美元定存雖高達5.3厘，亦只適用於200萬港元等值。