致富智庫：呢4類人士最易患上股票焦慮症？專家教如何自救...

不經不覺已經踏入12月，亦即是來到2022年最後的一個月份，今年港股可謂大大跑輸外圍股市，其中10月應驗「股災」魔咒，全月累瀉逾2,500點或14.7%，為2008年金融海嘯以來表現最差的10月，在最後一個交易日更曾跌至14,597點的13年半新低；到11月雖收復18,000點關，全月升逾3,900點或26%，但截至本周五(12月2日)收報18,675點為止，今年恒生指數暫仍累挫超過4,700點或逾20%，令一眾股民有得震冇得瞓！

**23,397.67點（31/12收）

面對股海翻波，作為散戶的你，又有沒有患上「股票焦慮症」呢？所謂「股票焦慮症」是指作為股民的你，個人情緒易被股市的變化所影響(見附表)。專家又指，有4類人士最容易中招。

【1、家庭支柱】

疫後經濟遲遲未復甦，裁員及減薪之聲不絕於耳，他們承受着家庭及社會的沉重壓力，加上股市跌跌不休，容易產生焦慮。

【2、借錢炒股】

借錢炒股的人本身財政能力可能有限，承受比別人更多的壓力與風險，面對逆市要背負更大的債務，情緒難免低落。

【3、剛退休人仕】

剛退休人仕已沒有固定的收入來源，依靠過往的儲蓄過活，當股市走勢並非他們所想，眼見儲備被不斷蠶食，令人煩躁不安。

【4、情緒不穩】

此類人的心理可承受能力比普通人低，生活鎖事已可令他們情緒大上大落，撞正股市大幅波動，導致他們的情緒不穩，甚至失調。

●專家教你如何自救？

若果你不幸染上此「病」，首先要保持冷靜，更加不要大驚小怪，因為相信中招者大有人在。有理財專家建議，應重新認清自己最初的投資目標，並檢視股票對你的重要性，如意識到股票原本就是瞬息萬變，需正確看待股票的升與跌，並不應被一時的升跌而影響個人情緒異常波動，從而做錯投資決定。

專家並建議，入市前要做好心理準備，最緊要合理地安排手上資金，不要將炒股當成主要收入來源，最好以「三閒」心態去炒股。何為「三閒」？是指用閒錢、閒心及閒時，利用不會影響到生活質素的閒錢炒股，此舉讓你可以在較客觀且冷靜的態度去分析股市，有利作出理性的投資決定，並時刻保持平穩的心態。

心理學家更指，不妨學習轉移注意力，不要一面倒整個人瞓身在投資上，應更合理地分配花在管理投資的時間，並同時將精力分散到其他事情上，如跑步、游泳及聯誼等活動。