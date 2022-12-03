野村料iPhone 15機型組合趨「均衡」設計　另大摩叫增持Apple

野村證券報告表示，蘋果公司(Apple Inc.)旗下iPhone 14系列中，高端Pro機型的營收佔比在65至70%之間，而標準型號則銷售疲弱，最終導致整體出貨量下降。因此，預期在明年推出的iPhone 15機型上，對於標準型號及Pro型號的設計會更加「均衡」，以避免出現如iPhone 14系列般偏向Pro機型的情況，並希望刺激更多消費者升級到iPhone 15和iPhone 15Plus的機款。

另外，摩根士丹利分析師Erik Woodring根據Sensor Tower的數據估計，11月Apple的 App Store淨收入按年減少3%，但當月國際市場的下載量仍在增長，而截至11月底，App Store的淨營收按年下降3%，低於他對整個季度淨營收保持不變1%的預期，意味12月份App Store需錄得按年4%的升幅始能達到該行的季度預期。Woodring又預計，第四季iPhone產量將出現600萬至700萬部缺口，將Apple目標股價維持在175美元，評級「增持」。