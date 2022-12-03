曜熊理財：中國基金現轉勢因素

受疫情爆發及美國加息等多重因素影響，中國11月份製造業PMI在榮枯線之下再次下探，連續兩個月低於臨界點，製造業下行壓力有所加大，經濟景氣持續走弱。

內地經濟恢復態勢進一步放緩，回升動力明顯不足。反映需求不足的企業佔比提高到55%，表明需求收縮已成為制約經濟恢復最突出的問題。採購量指數、生產經營活動預期指數繼續較快回落，且均處榮枯線以下，表明企業信心明顯轉弱。

不過，有關情形可能出現改變，近期中國正優化防疫政策，明年將進一步回復正常。為提振需求，政策層面近期接連釋放積極信號。中國人民銀行為保持流動性合理充裕，於12月5日降低金融機構存款準備金率0.25個百分點。此次降準共計釋放長期資金約5,000億元人民幣。

另外，美國聯儲局可能會從12月開始放緩加息步伐。儘管抗擊通脹的進展在很大程度上是不夠，但未來可能只會小幅加息。在連續4次加息0.75厘之後，市場已預計美聯儲在12月將加息幅度降低至半個百分點。

目前，中國基金已出現轉勢因素，市場亦同時反映有關因素，未來中國基金可望穩步回升，但在這個過程中，仍會出現波動，比如房地產問題和疫情反覆。總體來說，明年中國基金表現可望轉好。

曜熊理財策略理財顧問梁肇晉