鄺紫珊：預視明年將集中具企業增長性的科技股

近期全球股市出現較大的反彈，一洗以往持續下挫的陰霾。隨着通脹及美國聯儲局等不確定性因素下降，刺激市場的資金再加大部署，讓市場迎來反彈。聯儲加息步伐放緩，行業的庫存調整將步入尾聲，預視明年將集中於具企業增長性的科技股。

美國通脹連續多月下降，加上聯儲加息放緩，讓過去股市的不確定性因素減退，也加強穩定市場信心，尤其對息口敏感的科技股無疑是注入強心針，其新興科技產業，例如高速運算、物聯網及人工智能等，明年預計仍將維持高速增長，尤其是各產業的庫存將回到過去正常的軌道，這些具備發展潛力的股份，也將持續保持強勁增長動力。

由於人工智能、物聯網及高速運算等可幫助企業提高營運效率，即使明年全球經濟增長放緩，相信此類高增長類股仍能透過企業資本支出，維持高速增長。

不過，要注意在反彈至短線高位後，及在聯儲局貨幣政策轉向前，股市預計也會呈現持續震盪的格局，甚至個別股份表現會較分化，在此段反彈中，大型股票由於基本面較穩健，相信股價表現會較優勝。

通脹與利率、強勢美元，以及區域性存在的隱憂等仍將是主導2023年市場發展的元素。聯儲局的政策轉向與否，將做成市場的急升或急跌，雖然利率最終也將觸頂及加息步伐也將減慢，但現在說停止加息也是言之尚早。今年的強勢美元重創其他經濟體，若聯儲局持續加息，美元將進一步升值，這只可能會加速其他地區陷入經濟衰退。一旦美元走勢明顯轉向，這些經濟體很大機會紓緩大部分壓力，有助提升整體資金流動性。

要注意歐洲在2023年恐將面臨最嚴峻的考驗，包括能源供應、俄烏衝突後續發展，民眾在生活成本上升叫苦之際，歐洲央行仍持續加息等。至於美國的實體數據尚未轉弱，且市場尚未完全反映企業盈利下修的情況，標普500指數明年有可能出現更劇烈的震盪。由於2023年市場仍波動，宜選擇較強基本面股份再加上具增長潛力的投資標的作中長線部署。

國際金融財務策劃師學會委員鄺紫珊