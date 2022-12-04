陳樂怡：憧憬內地明年逐步復常　宜候低收集百勝中國

內地個別地區陸續鬆綁防疫，加強市場憧憬邁向復常，人民幣兌美元反彈，帶動中資股向上，經濟重啟概念股備受追捧；加上美國聯儲局主席鮑威爾重申最快12月放緩加息，債息延續回落趨勢，增長股估值修復。港股企業盈利下行周期尚未逆轉，但投資者風險偏好改善，帶動恒指11月急升逾26%，預期恒指或需消化升幅，再挑戰19,450點(今年6至10月下跌以來按黃金比率反彈0.612倍)。

信達國際研究部助理經理陳樂怡

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