陳樂怡：憧憬內地明年逐步復常 宜候低收集百勝中國
2022年12月04日 06:00
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內地個別地區陸續鬆綁防疫，加強市場憧憬邁向復常，人民幣兌美元反彈，帶動中資股向上，經濟重啟概念股備受追捧；加上美國聯儲局主席鮑威爾重申最快12月放緩加息，債息延續回落趨勢，增長股估值修復。港股企業盈利下行周期尚未逆轉，但投資者風險偏好改善，帶動恒指11月急升逾26%，預期恒指或需消化升幅，再挑戰19,450點(今年6至10月下跌以來按黃金比率反彈0.612倍)。
板塊方面，美聯儲「放鴿」，債息進一步回落，利好科技股估值修復。內地微調防疫政策，市場估計2023年內地經濟復甦，物流干擾大大減少，利好電商平台業績復甦。監管層面，國常委重申支持平台經濟持續健康發展，保障電商、快遞網絡暢通。預計平台經濟反彈勢頭有望延續，其中，阿里巴巴(09988)第三季業績好過預期，主要受惠於節省成本及新業務虧損收窄。此外，早前有傳螞蟻集團被處以超過10億美元罰款，反映整改進入尾聲，同樣帶動估值修復。
個股推介方面，百勝中國(09987)第三季收入及同店銷售額分別較去年同期增長5%及持平，加上成本控制得宜，經營槓桿擴大，經調整淨利潤升117%，表現勝預期。公司逆市擴張步伐不變，維持今年淨開店1,000至1,200間。在疫情影響下，公司經營維持韌性。儘管第四季同店銷售料進一步受到疫情打擊，但市場憧憬內地2023年逐步復常，將有利於餐飲利業走出谷底。投資者宜候低收集，目標價480元，止蝕價360元。
信達國際研究部助理經理陳樂怡
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