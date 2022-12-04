郭家耀：騰訊業績低谷漸過　估值可望進一步修復？

截至9月底止，集團微信及WeChat的合併月活躍帳戶數目達13.09億戶，按年增3.7%；QQ移動終端月活躍帳戶數目達5.74億戶，按年增0.1%；收費增值服務註冊帳戶數達2.29億戶。憑藉微信廣泛的用戶觸達及小程序的便利性助力實體經濟，小程序日活躍帳戶數目突破6億，按年升逾30%。其日均使用次數實現更快增長，按年增長超過50%。

中國音數協遊戲工委早前發布《2022中國遊戲產業未成年人保護進展報告》，顯示超過70%受訪未成年人每周遊戲時長在3小時以內，未成年人遊戲沉迷問題似乎已得到基本解決。在新規下，近年未成年人遊戲相關消費明顯減少。根據集團提供的資料，今年7月未成年人遊戲時長按年大幅下降92%，未成年人在集團本土市場遊戲時長的佔比僅為0.7%。

未成年人士受到行業保護措施影響，而令其遊戲時長大幅減少。惟集團的成年用戶基礎與用戶參與度表現強韌。今年9月，集團的個人電腦遊戲及手遊成年用戶日活躍賬戶總數實現按年雙位數增長；個人電腦遊戲及手遊成年用戶總使用時長實現按年單位數增長。反映政策監管雖在未成年玩家身上取得成效，惟相關政策沒有對成年用戶產生影響，因此，對整體本土市場遊戲收入影響性有限。

細分業務去看，今年第三季，增值服務業務按年下降3%至727億元。當中國際市場遊戲收入按年升3%至117億元，本土市場遊戲收入按年下降7%至312億元。可見行業過渡性的挑戰導致付費用戶減少；金融科技及企業服務收入按年上升3.5%至448億元，主要受益於線上及線下商業支付活動的恢復；網絡廣告收入則按年下跌4.7%至214億元，其下降比率較上季收窄。當中媒體廣告收入按年下降26%至26億元，下跌原因主要是受歡迎的電視劇投放較少，且去年同期舉行了東京奧運會。

安里資產管理董事總經理CFA郭家耀

(筆者為證監會持牌人仕，本人及相關人士沒持有上述股份)