【星期一‧炒啲乜】港股12月開局不俗　收復萬九關再發力？

美國11月非農業職位增加26.3萬個，表現遠好過預期，但投資者憂慮或影響聯儲局月中議息會放棄減慢加息步伐的機會，美股三大指數於上周五(2日)個別發展。

相反，隨着近期內地多個地區優化疫情防控舉措，市場憧憬解封將會進一步加快，有利經濟復甦，刺激港股12月首日開局理想，恒指並一度重上19,000點，高見19,237點；全周累漲1,101點或6.26%。分析相信，12月不會有太多利淡消息，短期或出現整固，若守得住18,300點的重要支持位，有機會進一步上試19,500點關。

展望本周，投資者除了要注視澳洲央行及加拿大央行將會議息，而內地亦會公布11月進出口數據、居民消費價格指數(CPI)及工業生產者出廠價格指數(PPI)等一系列重要經濟數據，投資者作出新一輪部署時，不妨參考以下專家的財經分析及建議，做好風險管理。

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