6著名經濟學家聯名上書　促內地放寬疫限救市

內媒報道，6位著名內地經濟學家呼籲政府放寬防疫限制，促進經濟增長，讓經濟生活重拾正軌。他們認為經濟增長才是解決國內問題的根本，並有助調整經濟結構。

參與聯名的學者包括人民銀行前顧問黃益平、北京大學國家發展研究院教授姚洋、復旦大學經濟學院院長張軍、攜程集團董事局主席梁建章、如是金融研究院院長管清友及中國民營經濟研究會副會長任澤平。基於內地經濟受疫情嚴重打擊，他們發文向當局提出七大建議。

一、把放開經濟活動放在優先位置，放開公共交通、寫字樓、餐館、酒店、物流、商場等場所的經濟活動。統一全國防疫標準，消除全國範圍內出差和旅行的過嚴限制。做好放開經濟活動的輿論宣傳。

二、請醫學界科學家研究優化方案的可行性，例如減少封控範圍，不再進行全區、全市統一大規模核酸檢測等。

三、建議將2023年GDP增速目標設定為5%以上，向各界傳遞把發展放在首要任務、放開經濟活動的明確信號，以穩定預期、提振各方信心。

四、通過有力措施支持民營經濟發展、提振民營企業信心，以幫助恢復市場經濟的活力和經濟增長的動能。

五、加大對製造業轉型升級和實體經濟的支持力度。加大對新一代資訊技術、新能源汽車、鋰電、儲能、自動駕駛、人工智慧等行業的信貸、債券和股權融資的支持力度。

六、優化地產調控政策，促進地產市場軟着陸。因城施策，鬆綁之前偏緊的房地產限購限貸，支持剛性和改善性住房需求。支持民營房企合理融資需求，降低房企的信用風險，促使地產市場回歸常態。

七、用好降息、降準、再貸款等金融工具，支持企業加快恢復經濟活動。通過減稅、現金補貼、房貸補貼等，給予生育家庭支持，扭轉生育率長期低迷的局面，促進人口長期均衡發展。