朗譽開售：美聯指年輕客追捧　用家佔8成

保利置業與尚嘉控股合作發展的九龍東半山新盤朗譽於周日(4日)推售首張價單全數128伙，提供戶型選擇多元化，涵蓋開放式至三房單位。美聯物業住宅部行政總裁(港澳)布少明表示，朗譽位處半山之餘，兼具交通便利優勢，加上首批單位定價吸引，受不少年輕上車客垂青，用家佔約8成。

他指出，朗譽首批單位折實價錢由約413萬起跳，吸引年輕買家目光，該行客戶中，80、90及00後買家佔約8成。至於各區分布，九龍區買家佔約8成，而香港及新界區合共佔兩成。朗譽吸引不少主區客，用家佔比約8成，由於項目僅步行大概6分鐘即抵達港鐵油塘站，前往觀塘、九龍灣及鰂魚涌等重點商貿區只需10分鐘車程，租務潛力優厚，亦吸引兩成投資者入票。預期朗譽落成後的呎租可達40元水平，租金回報率約3厘。

布續稱，踏入今年最後一個月，若大埔新盤能於月內開售，預計12月一手成交量或有400至500宗，但全年一手交投仍不足1萬宗。本月二手預計維持2,500至2,600宗水平。樓價方面，他相信樓價仍受加息及疫情等因素影響，12月樓價仍會輕微下調。