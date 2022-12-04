【名錶冧價】Subdial 50指數年跌逾8%　熱門型號炒風收歛

追蹤50大「藍籌」名錶的Subdial 50指數跌跌不休，不但將去年展開的升浪全數蒸發，上周五報約3.08萬英鎊，本年迄今倒跌8.57%，其中勞力士被形容為「打回原形」，「金撈」Daytona 116508於上述指數編製者、英國鐘錶交易平台Subdial之最新參考報價，過去兩周左右累跌約7%，跟3月的高位相比更是暴瀉逾31%。

百達翡翠的5711/1A-010去年此時的參考價格約9.53萬英鎊，一季後便急漲至14.12萬英鎊，可是最新只是報9.28萬英鎊。愛彼皇家橡樹系列一款不鏽鋼錶更從3月中的高位累瀉約41%，期間的跌幅超越上述勞力士和百達翡翠錶款。

業界：名錶跌市尚未完結

勞力士、百達翡翠和愛彼大多數熱門型號「回塘」，實際上是金融市場一個縮影。Subdial指，之前不少國家給國民派錢刺激經濟，又加上科技股去年氣勢如虹，造就一群「有錢無掟使」的人熱衷於發掘「另類投資」，於是現在見到不少名錶與科技股和加密貨幣「齊上齊落」。

太子珠寶鐘錶主席鄧鉅明評論︰「以大家搵錢仍相當艱難，之前不時翻倍的炒風實在太勁。鐘錶零售商不過是個賺差價，炒高幾倍根本毫無意義，反而容易輸錢，回落的時候大家都痛……現在回歸理性對行業健康發展是好事，連鐘錶品牌也不樂見產品被炒高幾倍。」

鄧認為，買名錶保值在「後零息時代」仍行得通，「既能自用，也有國際二手市場」，但不應炒賣。現階段名錶跌市尚未完結，「你話全球經濟跌完未？咁睇就好簡單……凡事都睇回報，港元定期存款利息都有5厘，咁你仲搞咩啫。」惟對比之前的「爆煲」，跌勢應有所緩和。Subdial則指，正裝錶(Dress Watch)和復古設計(Neo-Vintage)表現相對「硬淨」。

奢侈品生意明年始有轉機

江詩丹頓、卡地亞、萬國和伯爵等的母企瑞士歷峰集團表示，以各地央行急於遏抑通脹，市道難免不穩。日本精工集團表示，經濟不景對鐘錶業務的下行壓力下半財年會有所加大，尤其價錢較大眾化的型號，反而售價達1,000萬日圓(約58萬港元)的高檔產品相對穩定。

鄧鉅明稱，「0+3」的防疫政策有利營運香港逐漸重新開放的形象，惟對奢侈品零售的衝擊很大，「過去貢獻近90%生意的內地遊客不知何時重返，港元上漲卻不利吸引區內遊客來港消費，聖誕和新年又是港人出遊旺季，出發前一、兩月內勢必減少購物，所以預計本地客的名貴品要過了明年農曆新年始見改善，現在跌雙位數在所難免。」