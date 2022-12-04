移民潮促樓價急跌！將軍澳一房3個月冧14% 三房戶3年蝕62萬

業主移民急走貨，二手樓價繼續尋底。將軍澳SAVANNAH一房單位，劈價90萬元，僅以690萬元轉手，屬同類型單位二手價歷史新低，約3個月跌價約14%。

中原伍錦基表示，上述單位為3A座中層E室，實用面積約392方呎，原業主移民，8月開價780萬元，成交呎價約17,602元，同類型3A座中低層E室，9月曾售800萬元。

該行黃仕斌稱，將軍澳中心6座高層G室套三房戶，實用面積約690方呎，開價1,030萬元，剛售938萬元，呎價約13,594元，原業主持貨約3年，因即將移民賣樓，帳面蝕讓62萬元。

元朗區連錄損手買賣。市場消息透露，YOHO Town第9座中層實用面積約463方呎單位，以632萬元售出，呎價約13,650元。單位約4年帳面貶值近20萬元。

中原王勤學指，同區世宙2座低層兩房戶，10月開價690萬元，減至593.5萬元沽出，做價跌穿「6球」料創項目近年新低，呎價約13,867元，單位約6年帳面僅升值約4.7%，成交料蝕使費。

此外，10大屋苑周末期間僅錄「個位數」買賣。該行表示，同批項目過去兩日只錄約9宗，按周多兩宗，當中6個交投捧蛋。

鰂魚涌太古城期內錄約3宗最多。中原趙鴻運指，屋苑順安閣高層三房戶，放盤不足10日，減價100萬元，售價1,100萬元，呎價約15,647元。另美菊閣中層A室，上月初放售，累減360萬元，僅售2,100萬元，重2016年價位，較8月同類型做價低400萬元。