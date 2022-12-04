股神巴菲特六大要訣　助投資者渡過股海風浪...

近月股市反彈，不過在通脹仍然高企，各國持續收水對應的前提下，未來股市再次下跌尋底的機會頗大。尤其是美股興趣較大的股民來說，藉此認識股神「股神」巴菲特的六大投資心法，不失為安穩渡過未來強烈股市波動的良方。

在景氣不佳時找尋機會

事實上，巴菲特曾於2008年在外媒撰文指：「壞消息是投資者最好的朋友，它讓你用較低的價格買進美國的未來。」此外，他在2016年的年度致股東信函提出，當天空滿布烏雲後，或會降下黃金雨，「在這種令人驚懼的時期，你永遠不能忘記兩件事；其一，市場恐慌是投資者的朋友，因為這能帶來便宜的買進機會。其二，個人的恐慌是自己的敵人，這種恐慌或毫無根據。」

長期投資

巴菲特亦在2016年對股東說，投資者若能避免產生高昂且不必要的成本，長期投資多家財務操作保守的美國大企業，將會有不錯的回報。

他說，企業難免受盈利不佳衝擊，但大企業總會在五年、十年甚至20年後締造增長新動力，「我們難以知悉經濟是否及何時陷入衰退，亦無法預測衰退持續多久，但經濟總會復甦。」

選擇指數基金

2020年，巴菲特曾說：「以我個人觀點，對多數人而言，最棒的方法是持有標普500指數基金。若你押注美國主題，持有數十年，表現會比買美國國債好。」

投資生產性資產

而在2021年，巴菲特在股東會信函中指，農場、房地產及企業的所有權等生產性資產能創造財富，多數持有相關資產的人可獲得回報。

分散投資

另外，投資者應保持耐心，「等待時間過去、保持內心平靜、大量分散投資、盡可能減少交易及手續費」。

自我投資

2022年，巴菲特在股東會上表示，「你所能做的最棒的事情，就是成為某個領域的專家」。其意思大致是，自我投資不會受通脹和衰退衝擊，亦不必繳稅。