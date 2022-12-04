一手樓成交仍疏落 油塘全新盤今售10伙

新盤市場交投偏靜，周六及周日(3日及4日)兩日錄得約17宗成交，當中近六成交投來自本月首個開售的全新盤、油塘朗譽。市場消息指，項目即日沽出約10伙。

●油塘朗譽首輪銷售沽出10伙

●粉嶺北ONE INNOVALE第3期單日沽兩伙

●旺角Larchwood開放式戶售585萬元

●旺角利奧坊‧壹隅一房售763萬元

●何文田芳菲一房763萬元沽

協成行旗下何文田芳菲，周末兩日共售兩伙，吸金1,497.1萬元。其中，12樓B室屬於實用面積286方呎的一房單位，以763.2萬元獲承接，呎價約26,685元。