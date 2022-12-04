一手樓成交仍疏落 油塘全新盤今售10伙
2022年12月04日 21:17
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新盤市場交投偏靜，周六及周日(3日及4日)兩日錄得約17宗成交，當中近六成交投來自本月首個開售的全新盤、油塘朗譽。市場消息指，項目即日沽出約10伙。
●油塘朗譽首輪銷售沽出10伙
保利置業(00119)及尚嘉控股合作發展的油塘朗譽，周日(4日)首輪發售128伙。市場消息指，截至下午約1時半，項目已沽出約10伙。據項目成交紀錄冊，上述成交價介乎461.29萬至905.36萬元，成交呎價介乎17,653至19,632元，套現6,781.08萬元。
●粉嶺北ONE INNOVALE第3期單日沽兩伙
恒基地產(00012)旗下粉嶺北ONE INNOVALE第3期ONE INNOVALE-Cabanna，周日(4日)連沽兩伙，共涉6,837.9萬元。包括最新沽出E座8樓7室，實用面積224方呎，開放式間隔，成交價為339.63萬元，呎價約15,162元。
●旺角Larchwood開放式戶售585萬元
宏安地產(01243)旗下旺角Larchwood，周末兩日沽出兩伙，其中23樓G室，為實用面積206方呎的開放式單位，以585萬元成交，呎價約28,398元。
●旺角利奧坊‧壹隅一房售763萬元
恒基地產(00012)旗下旺角利奧坊‧壹隅，最新沽出2座7樓B室，實用面積328方呎，一房連儲物室間隔，以763.28萬元成交，呎價約23,271元。
●何文田芳菲一房763萬元沽
協成行旗下何文田芳菲，周末兩日共售兩伙，吸金1,497.1萬元。其中，12樓B室屬於實用面積286方呎的一房單位，以763.2萬元獲承接，呎價約26,685元。