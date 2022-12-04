利率升債價跌　全球主要央行帳蝕逾1萬億美元...

外媒報道，因為全球利率上揚，造成主要央行所持債券價值大跌，包括美國聯儲局、歐洲央行以及英國、瑞士、澳洲等全球主要央行的帳面損失逾1萬億美元。雖然不致於令央行破產或失去決策權，但影響央行信譽。

隨通脹重創西方各大經濟體，各國央行面臨信譽危機，因為它們最有力的政策工具-利率至今仍難遏制通脹。相反，由於利率上升，致使其手上所持政府債券貶值，令全球央行蒙受巨額損失。

至今為止，全球主要央行之中，虧損最嚴重的是瑞士中央銀行，該行今年前9個月虧損1,420億瑞士法郎(11,849億港元)，相當其國內生產總值的15%以上；另澳洲央行則虧損367億澳元(1,947.34億港元)。

聯儲局亦一樣，研究公司LH Meyer Monetary Policy Analytics經濟學家 Derek Tang料，其最終損失或高達1,000億美元。

雖然英國及歐洲央行目前未有出示預期損失，惟英國預算責任辦公室稱，到2028年，財政部將支付1,330億英鎊(12,717.96億港元)去彌補損失。

歐洲政策研究中心的經濟學家Daniel Gros估算，若利率上升至3%，而歐洲央行不積極出售資產，未來9年最終可能因購買資產而面臨6000億歐元(49,243.33億港元)的損失。