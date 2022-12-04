美狙擊華太陽能產業鏈　指中資在東南亞組裝避關稅

上述指控只是初步調查結果，正式結果要等到明年5月。美國輿論批評，以美國本土供應鏈不完善，狙擊中企顯然有悖拜登的氣候政策。

太陽能設備「一哥」、滬股通熱門股隆基表示，鑑於拜登政府6月已向上述東南亞國家出口的太陽能產品給予24個月內不會加徵關稅的待遇，華府的狙擊短期內不會對其生產經營造成重大影響，期望趁美方官員未來幾個月內到場視察，積極向美方展示恪從貿易法規、沒有走稅的的證據。

隆基續稱，該企正不懈建設海外產能，迎合各地的需求，過程中會進一步改善美國的太陽能供應鏈。不論美方最終調查結果為何，也不會影響公司發展美國市場的中長線規劃。

比亞迪沒有將太陽能(光伏)業務單獨列帳，但其2021年年報顯示，「二次充電電池及光伏」佔去年營業額7.29%(約154億元人民幣)，跟2020年相若，「汽車、汽車相關產品及其他產品」則為40.49%。兩者在今年中期報告屬同一分部，以其電動車生意額激增，不知上述比例仍否適用。

大和評論，本周太陽能板塊恐因華府上述調查結果而受壓，惟重申「太陽能電池及模組公司前景正面、多晶硅公司前景負面」的觀點。中金則指，太陽能電站對相關設備的需求，這兩年來受制於組件價格高企，以及併網、環境評估手續繁複，惟明年會隨着組件價格下降、歐洲力谷能源安全訴求、以及美國《削減通脹法案》加速釋放，內地龍頭企業有望憑性價比擴大市場份額。