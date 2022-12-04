【股海展望】港股前景有亮點 為何專家一齊睇淡美股？

踏入2022年最後一個月，假期氣氛愈趨濃厚，但並不代表金融市場趨於平靜。事關內地疫情繼續左右港股、A股去向，專家亦對港股12月表現看法分歧。

利得證券(香港)董事總經理王榮昆表示，觀乎恒生指數近期回補16,100點及17,500點兩大裂口，估計12月大市的中軸區間處於17,500點至18,000點；惟後市要挾上19,000點樓上則有難度，因為該水平乃上年7月的下降通道頂部位置。

除此之外，他指，大市在宏觀層面亦受制兩大因素，一是內地疫情進展，二是市場對官方政策的可執行度及可持續度存疑，所以他認為早前指數借利好憧憬政策鬆綁已炒得「七七八八」。

科網股方面，他提及雖則業績不算差、估值亦稱得上便宜，但要深究的是現時市場已經視這些公司為「營運價值型」公司，而非「高增長」公司，所以這些公司已經不追求昔日的上線擴張，市場亦對裁員的行動受落，但對其後續發展仍有保留。

至於銀行股，他預期，年底股價「挾升」的憧憬不大，原因是市場早前炒央行繼續大手加息，帶動銀行淨息差收入擴闊應告一段落，而且銀行業一向是整體經濟的領先指數，不過市場現時乃估計美國明年經濟將步入滯脹甚至衰退。

另一方面，元宇證券基金投資總監林嘉麒卻對後市看法較為樂觀，認為中港股市12月將呈「先跌後升」格局，原因是近期港匯明顯轉強，加上外資亦趁港股早前急挫重新買貨，所以估計恒指仍有力向19,000點的目標進發。

A股方面，他指，隨着中央經濟工作會議在12月召開，相信會議將帶出「如何在動態清零及經濟增長取得平衡」的信息，加上北向資金近期淨買入意欲轉強，估計年底估值收復機會大，不過滬綜指受制內地疫情反彈，初步要先回試11月10日低位約3,000點水平，之後才反彈至3,250點。

惟王、林二人對美股後市態度不約而同看法審慎，事關美國聯儲局的議息進展繼續左右大市去向；其中王榮昆指出，聯儲局官員之一、聖路易斯聯邦儲備銀行總裁布拉德(James Bullard)早前指局方需要加息至7厘，估計聯儲局官員將接二連三出口術「放鷹」，所以認為道指年內再衝穿11月高位(約34,000點)有難度，明年更會現「終極一跌」。林嘉麒則料，納指中線將跌至8,000點，道指會回試27,000點至28,000點。