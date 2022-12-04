樓價UPDATES：長沙灣三房3個月降價19%沽　做價見近年低

二手業主擴大減幅吸客，長沙灣星匯居套三房單位，放盤僅約3個月，累劈近230萬元，剛售990.5萬元，呎價12,650元，創屋苑近年新低。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●中原陳凱超表示，西灣河嘉亨灣2座低層D室，實用面積約496方呎，兩房及多用途房間隔，望公園景，叫價1,050萬元，最終減135萬元，以915萬元易手，呎價約18,448元，新買家屬於投資客。

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九龍區

●中原歐陽振邦稱，長沙灣星匯居2座低層F室，實用面積約783方呎，套三房間隔，另設工人套房，9月以1,220萬元放售，上月調整至998萬元獲洽購，最終降價229.5萬元或約19%，以990.5萬元成交，呎價約12,650元，創屋苑近年新低。

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新界區

●利嘉閣鄧達榮指，將軍澳怡心園5座高層A室，實用面積約654方呎，三房間隔，望山景，最新以約688萬元易手，呎價約10,520元，原業主2016年斥約578萬元購入，持貨6年轉手帳面獲利約110萬元，升值約19%。

●世紀21將軍澳魏仕良透露，將軍澳居屋廣明苑D座中層16室，實用面積約646方呎，三房望內園景，5月在未補價第二市場放盤叫價560萬，近日調整叫價至480萬，現獲買家以415萬元承接，累減145萬元，減幅約25%，呎價約6,424元。

●世紀21奇豐胡國強表示，馬鞍山雅典居1座中層C室，實用面積約874方呎，三房間隔，放盤時叫價1,250萬元，放盤1個月，其後調整至1,200萬元連車位沽出，呎價約13,730元。

●世紀21奇豐黃宗信指，馬鞍山海典灣6座高層A室，實用面積約491方呎，兩房間隔，放盤3個月，開價688萬元，獲買家以680萬元承接，呎價約13,849元。

●世紀21奇豐黎健峯稱，馬鞍山居屋錦豐苑A座中層12室，實用面積約536方呎，兩房間隔，望海景，未補價第二市場原先叫價475萬元，放盤半年，減價17萬元，以458萬元沽出，呎價約8,545元。

●祥益林家倫表示，天水圍居屋天富苑A座低層8室，實用面積約650方呎，套三房間隔，區內白居二表示熟悉該區環境，而且屋苑鄰近親友，方便照應，決定於未補價第二市場以350萬元購入，呎價約5,385元，屬稍低於市價。

●中原何家樂指，天水圍栢慧豪廷8座高層H室，實用面積約503方呎，兩房間隔，享內園景，叫價550萬元，新近以548萬元成交，呎價約10,895元，新買家為上車客。

●祥益黃文樂指，屯門居屋兆畦苑B座中層8室，實用面積約385方呎，一房間隔，新買家為區內首置客，見單位與家人住所為同一幢大廈，方便照應，原業主累減75萬元的，已補價毛由市場售313萬元，呎價約8,130元。

●中原黃騰達透露，荃灣環宇海灣12月首4天即錄得首宗買賣，屋苑6座高層B室，實用面積約687方呎，套三房間隔，最初開價1,100萬元，期間曾因應市況調整叫價，最終降價145萬元，以955萬元成交，呎價約13,901元，新買家為同區換樓客。

●美聯鍾家豪表示，荃灣荃景花園1座中低層D室，實用面積約434方呎，1月初開價510萬元，近日降價至460萬元，即獲多組準買家洽購，終反價至465萬元沽出，呎價約10,714元，原業主2016年3月以380萬元購入，帳面獲利85萬元。

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