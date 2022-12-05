東方日報B1：港股明年中恐迎跌浪

港股由11月迄今累計反彈3,988點或27.15%，恒生指數夜期上周五亦重上19,000點大關，市場似乎已將加息和內地經濟相關的憂慮拋諸腦後。大華繼顯(香港)研究部策略師楊韻銳表示，受惠外圍炒作美國加息周期見頂，港股本輪升勢料可延續至明年初，惟考慮到當前估值已稱不上非常便宜，加上到明年中段市場或逐漸反映美國經濟衰退，屆時恐出現新一輪跌浪。不過，整體而言，港股仍有望跑贏美股。

楊韻銳接受本報專訪時表示，本輪港股反彈來的非常急，許多投資者都錯過了這段時間的升浪，但若果現時才追入市，絕不能「買完就躺平」。按照反映未來一年盈利的「預測市盈率」估值來看，港股估值雖然還是較低，但已經不再是非常便宜，「以5年平均值計只低了一個標準差(偏離平均值的程度不算太離譜)」，且市場對於部分板塊的盈利預測也過分樂觀，意味後市上行空間有限。

在他看來，港股未來走勢主要由內外兩大因素主導。從內部因素來看，中國經濟好轉對港股有提振作用。首先是市場最關心的防疫封控，目前內地政府逐漸放寬防疫的大方向不改，加上近期民間有聲音要求鬆綁，有機會成為加快復常的契機；房地產行業的危機亦已經受控，即使房企的境外債可能需要更多時間談判協商，惟境內債問題已在債務展期、放寬融資等措施下得到解決。

不過，他形容，內地樓市向來是「買升唔買跌」，在政策堅持「房住不炒」、銷售萎縮的情況下，內房難以重返過去靠高周轉及高投資急速發展的鼎盛情況，不會再是經濟的主要增長引擎。

至於外圍因素方面，他認為，當前市場「蠢蠢欲動」並且正在「炒作加息步伐放緩」，在本月議息會議結束後，股市仍有望延續反彈。不過，此番炒作背後未有太多基本因素支持，原因是放緩加息其實早在9月聯儲局的點陣圖已見端倪，隨着明年中美國步入經濟衰退，屆時美股或再試低位，更恐拖累港股表現。

他解釋，美國經濟已出現許多警號，包括預示衰退將至的「債息倒掛」(即短期孳息率高過長期)早已出現、近期大量科技企業開始裁員、消費信心指數跌至低位等，市場卻尚未完全反映衰退風險，這點從美股各大指數表現的分歧可看到。其中，對經濟周期敏感、以傳統經濟股為主的道指表現相對較好(距離歷史高位僅6.92%)；對利率敏感、以科技股為主的納指卻跑輸(距離高位27.79%)，反映市場未完全對衰退風險定價。

貨幣政策方面，美國財長耶倫曾明確提到，不認為國內生產總值(GDP)連續兩季倒退(即學術上的「技術性衰退」)就等同於真正衰退，此言論可解讀為政府對經濟放緩容忍度更高，反而是把通脹視為更大威脅。在此背景下，他認為，聯儲局會把利率維持在高水平更長時間，這將打擊經濟；又指目前美國按揭利率已達7至8厘，「香港按息3、4厘都已經叫苦連天」，加上聯儲局就算不再加息，量化緊縮(QT)依然繼續，經濟勢必受挫。

至於A股方面，元宇證券基金投資總監林嘉麒稱，隨着中央經濟工作會議在12月召開，相信會議將帶出「如何在動態清零及經濟增長取得平衡」的訊息，加上北向資金近期淨買入意欲轉強，估計年底估值修復機會大。