本周財金焦點：中、美服務業PMI出爐　澳洲央行料加息0.25厘

市場憧憬內地進一步放寬防疫限制之際，周一便迎來上月(11月)財新服務業採購經理指數(PMI)，此數據已連續兩個月處收縮區間，11月當地仍實旅嚴格防疫措施，料情況難以改善。周五公布的同月居民消費價格指數(CPI)和工業生產者出廠價格指數(PPI)恐亦釋放經濟下行的訊號。

美國本周出爐的經濟數據不多，當中市場估計11月ISM服務業PMI仍處擴張區間，錄53.5。央行方面，澳洲央行周二(6日)議息，當地央行在過去兩個月已放輕「鷹」派論調，惟通脹仍遠高於2%至3%目標區間，市場預期本次上調指標利0.25厘，至3.1厘。

【周一】

●中國11月財新服務業採購經理指數(PMI)

●歐元區10月零售銷售

●美國10月工廠訂單、11月ISM服務業PMI

【周二】

●澳洲央行議息

●美國10月貿易帳

【周三】

●澳洲第三季國內生產總值(GDP)

●加拿大央行議息

【周四】

●日本及澳洲10月貿易帳

●GameStop公布業績

【周五】

●中國11月居民消費價格指數(CPI)、工業生產者出廠價格指數(PPI)

●美國11月PPI、12月密歇根大學消費者信心指數

●Costco及Lululemon公布業績

註：香港時間