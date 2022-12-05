周樂樂：市場續反覆上漲　關注偏下游行業個股

過去一周，A股滬深兩市震盪上漲，各個重要指數全線收漲，其中，創業板指漲3.2%最強，科創50漲0.82%最弱。申万一級行業中，30個收漲，1個下跌，其中，最強五大行業是社會服務(+8.49%)、食品飲料(+7.87%)、美容護理(+6.43%)、商貿零售(+6.27%)、紡織服飾(+5.18%)，最弱五大行業是煤炭(-0.44%)、鋼鐵(+0.21%)、公用事業(+0.22%)、國防軍工(+0.32%)、有色金屬(+0.62%)。數據上看，市場整體走強，資金大量流入食品與服務的消費行業，而流出能源與原材料行業。

國內消息面繼續改善，上周國內證監會宣布恢復涉地產上市公司併購重組及配套融資、恢復上市房企和涉房上市公司再融資、調整完善房企境外市場上市政策等，這是自2010年開始收緊以來首次放鬆；監管機構要求四大行在12月10日前向房企提供以國內資產作擔保的離岸貸款。認為這反映國家堅決穩地產的態度與決心，最近各大銀行向地企授信融資金額超過2萬億人民幣，短期大規模信貸資金流向市場，不僅緩解地產項目開工資金流問題，還盤活了優質房企，以及改善上下游相關行業的現金流，對穩經濟與穩市場信心非常重要。地產產業鏈中，房企因大規模債券與股權融資需求不是好的投資選擇，優秀低估值物業管理企業、優質家具家電企業等有望成為市場追逐的標的。另外，廣州、成都、北京等城市大幅度放鬆疫情防控政策，增強了市場對國內全面放開疫情防控的預期，提振市場信心的同時，增強經濟恢復預期，尤其是利好於餐飲、酒旅等服務行業。11月國內公布最新的製造業與服務業PMI數據繼續回落，使市場預期國內將加大拯救經濟的力度。穩經濟短期有效方式刺激地產、汽車、新基建、消費等，以及針對一些收縮性監管政策進行糾偏來激發市場活力。預計國內財政與貨幣政策將落實，緊縮政策將調整，新一輪「寬信用、寬貨幣」的周期開始，將利於股市向好。

海外消息面也在改善，上周美聯儲主席鮑威爾表示美聯儲最快將於下個月縮小加息幅度。這是市場預期美聯儲放緩加息步伐以來，首次得到鮑威爾較為明確的表態。美國公布的ISM製造業PMI從10月的50.2下滑至11月的49，兩年半來首次收縮，反映經濟衰退壓力增加。美國10月核心PCE價格指數按年與按月均低於預期，反映了美國供應鏈緊張情況緩和與大宗商品價格回落順利傳導到終端產品價格，通脹回落預期增強。美聯儲將越來越明確放緩加息步伐，對環球金融市場是非常大的利好，尤其是對新興市場國家的債市、股市與匯率，繼續看好環球市場後市表現，關注美股成長性行業超跌機會。

展望後市，國內外政策消息好轉，預計港股與A股繼續震盪上揚，需注意的是，市場風格正在轉向，資金從炒作中上游行業轉向下游產業。策略上，短期重點關注可以受益於大量信貸投放與疫情防控放鬆的品品牌與服務消費、新能源汽車、數字經濟等優質企業，以及國內政策糾偏而受益的物業管理、互聯網科技、文化娛樂等行業超跌反彈的機會。

勝利證券副首席運營官 周樂樂