港股黑期高水500點　人民幣升穿7算關口

●踏入亞洲時段，美匯指數報104.56；港匯見7.7848；離岸人民幣(CNH)兌每美元自9月以來首次收復7算關口，報6.9849；美元兌日圓處134.47；歐元報1.0538，英鎊報1.2286。金價靠穩，處1,798.29美元。油價升逾1%，布油報86.51美元，紐油報81.17美元。比特幣升1.2%至1.71萬美元。道指期貨跌30點。俗稱「黑期」的新加坡港股期指高水500點。

●本周財金焦點：中、美服務業PMI出爐，澳洲央行料加息0.25厘。

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●道指上周五(2日)收報34,429點，升34點或0.1%；標指收報4,071點，跌4點或0.12%；納指收報11,461點，跌20點或0.18%。總結全個星期，道指、標指及納指分別累升逾0.2%、逾1%及逾2%。

●港股ADR指數上周五上升，按比例計算，收報19,080點，升404點。

●即月恒生指數夜期上周五收報19,180點，升410點，高水505點，成交25,131張。

●紐約期油上周五收報每桶79.98美元，跌1.24美元或約1.5%；倫敦布蘭特期油收報每桶85.57美元，跌1.31美元或約1.5%。

●紐約期金上周五收報每安士1,809.6美元，跌5.6美元或0.31%。

●英國富時100指數上周五收報7,556點，跌2點或0.03%；德國DAX指數收報14,529點，升39點或0.27%；法國CAC指數收報6,742點，跌11點或0.17%。

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