【向世界錢進】澳洲研改革移民系統　年薪門檻增至37萬吸人才

不少發達國家正設法在全球搶人才，部分更被形容為「舖上紅地氈」歡迎人才移民過去。為免在人才爭奪戰中被拋離，澳洲亦不敢怠慢，該國內政部近日宣布將對「繁瑣」的移民系統進行全面改革，以期提高澳洲對移民的吸引力，更好地解決當地人口老化、勞動力短缺等問題。

試想像，當世界各地最優秀的人才原先想把澳洲當作他們的家，現有澳洲移民系統卻要求他們等上幾年才可成事，他們何不轉而選擇加拿大等已經取消這類等待期的發達國家？因此，為了保持競爭力，澳洲當局已任命專家隊伍對該國移民系統進行全面審視，亦會協調不同政府部門與工會、企業、主要利益相關團體等進行廣泛磋商。

澳洲政府的目標是要設計一個簡單、實惠、快速、易於使用的移民系統，為當地企業提供所需要的技術人才，同時協助移民在澳洲建立富足的新生活，吸引更多海外人才到來，繼而提高澳洲生產力。此改革亦將賦予企業更大權力去決定哪些技術工人可以獲得簽證，避免出現人力資源錯配。

【簽證申請積壓嚴重】

促使澳洲政府痛定思痛進行改革的原因是，當地簽證系統正持續積壓大量待處理申請，以至於簽證審批等待期無限延長。

即使是很多熱門移民專業，以及澳洲缺乏的人才，有申請人在兩年前已提交了移民申請，期間亦進行了技術資格認證和醫療紀錄審查等，但引頸以待的審批結果依然久久未見蹤影，長時間無法拿到簽證。

因此，如果澳洲這次的移民系統升級成功，不僅有助解決澳洲勞動力短缺的問題，亦是對技術移民的重大利好消息。

該國移民部表示，簽證積壓情況正在改善，已從今年6月的約100萬份簽證申請積壓，降至近日的75.5萬份，並預計在今年底降至60萬份。當局亦已獲得額外撥款用於增加工作人員來審理簽證，目前正優先處理技術移民簽證申請，讓更多永久技術移民進入澳洲。

要吸引人才過來，薪酬待遇也要有所配合。澳洲智庫Grattan Institute近日建議，澳洲應將臨時技術移民的年收入門檻提高到7萬澳元(約37萬港元)，來幫助移民系統引進當地所需的人才。

臨時技術移民收入門檻是澳洲僱主擔保一名臨時技術移民時必須提供的最低工資。自2013年以來，年薪一直保持在5.39萬澳元(約28.5萬港元)，澳洲政府正對此進行檢視。有商業團體希望將其提高到6萬澳元(約31.8萬港元)，而工會認為應該提高到9萬澳元(約47.7萬港元)。

【助吸引護士教師等】

Grattan Institute分析認為，對臨時技術移民來說，7萬澳元的年收入門檻應該是個合理的數字，可以確保他們獲得應得的薪金，降低被剝削的風險。同時，這對於大多數年輕移民來說，並不是望塵莫及的高薪工作，有助於吸引護士、教師、物理治療師等專業人才來澳洲工作。

該智庫指，臨時技術簽證持有者通常較年輕，平均年齡約31歲，還處於職業生涯的早期階段。而25至34歲的澳洲全職僱員工資中位數為每年72,774澳元(約38.6萬港元)。相比之下，9萬澳元大約是澳洲全職僱員的平均收入，但拿到這個級別薪金的人平均是40歲，已投入職場一段時間。

【降移民被剝削風險】

再者，一年5.39萬澳元的收入門檻導致愈來愈多的移民從事技術含量較低的工作，因此收入門檻需要提高。但如果把收入門檻設定在7萬澳元以上，就會失去一些澳洲長期需要的移民，如果低於7萬澳元，就會增加移民被剝削的風險。

原因是7萬澳元的收入門檻會把許多低薪工作排除在擔保範圍之外，包括餐飲、酒店、零售業等，而這些工作正面臨着很大的被剝削風險，即使從事這些行業的移民們拿到永居，薪金也不會上漲多少。這種持續剝削的現象會打擊大家對臨時技術移民以及更廣泛移民項目的支持。

320萬以下放盤短缺 僅佔供應35%

雖然澳洲息口趨升使樓市降溫，但實際上低迷情況主要集中在豪宅市場，對於一般中小型住宅，普羅大眾的需求依然殷切，更使樓價低於60萬澳元(約318萬港元)的住宅愈來愈難找。

澳洲房地產網站Realestate的資料顯示，叫價60萬澳元以下的住宅供應量已降至歷史低位，佔所有放售單位的比例從2020年3月的52.5%驟降至35.8%，其中尤以大城市的供應最快被消化。

分析認為，儘管澳洲樓市短期低迷的情況很大機會持續，但業主們惜售，60萬澳元以下的新掛牌出售住宅數量不大可能大幅上升。

【1/7區域供樓抵過租樓】

澳洲央行自5月以來接連加息，敍做樓按的業主每月還貸額隨之增加，不過，由於近月可供出租的住宅求過於供，除了使可供出售房屋的空置率處於0.8%的紀錄低位外，更推升租金，令全澳洲目前有接近七分之一的區域出現供平過租情況，買樓後每月償還按揭予銀行的金額比租樓支付租金更低。

澳洲房地產網站Domain的數據顯示，全澳洲有13.8%的區域還樓按的成本低於交租金額，特別是在偏遠和農村地區，這情況更見普遍。

其中，兩者之間差距最大的是西澳城市珀斯的分層住宅單位，於當地新做按揭業主每月的還款額，相比每月平均租金少584澳元(約3,097港元)，跟隨其後是北領地省達爾文市的每月相差516澳元(約2,737港元)。

相對而言，租樓成本比還樓按成本高的區域多是短期居民、學生，以及年輕專業人士聚居的地區。