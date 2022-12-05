【高盛推介】美團再度重上170元　資金積極吸納淡倉

觀察個股輪證資金流向，可見近期資金持續積極趁高吸納淡倉，上周二(11月29日)至上周五皆錄得資金流入，合共約6,500萬元，為同期最多資金流入的個股相關資產。

觀察港股通資金流向，則見上周五北水轉向沽出美團，錄得約7,500萬元資金淨賣出。

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