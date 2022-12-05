港府發表保險業藍圖　研究實現連接中港市場可行模式

政府周一(5日)發表香港保險業的發展策略藍圖，闡述政府的願景和使命，以及具針對性的政策措施，並將與保險業監管局和市場持份者緊密合作，以實現發展策略藍圖。

政府提到，將加強香港作為國際風險管理中心的競爭優勢，並提升與其他金融行業的協同效應；推行積極進取的政策措施和便利發展的法例，以助香港保險業開拓市場；推動長期業務和一般業務均衡發展；善用香港在「一國兩制」下的獨特優勢，並把握「雙循環」策略的契機，促進保險業融入國家發展大局；以及釋放保險的社會價值，為廣大市民提供完善的風險管理和管控方案。

粵港澳大灣區是香港以內循環「推廣者」角色參與「雙循環」策略的理想切入點，藉以拓展本地保險業的市場。政府正爭取於南沙和前海等地成立保險售後服務中心，並將進一步研究實現連接內地與香港保險市場的可行模式。另邊廂，政府正推行有關工作，以期於2024年實施風險為本資本制度，並表示樂意為內地及國際保險集團提供協助，以實踐「搶企業」的總體政策。

政府期望以健全發展保險業為重心，建構豐富多元的環球風險管理中心。此外，政府將繼續與保監局合作，研究措施以收窄香港的保障缺口，會在今年內就設立保單持有人保障計劃展開公眾諮詢。

在金融科技發展方面，政府致力通過概念驗證測試資助計劃加強跨界別合作。保監局也銳意為行業創新注入動能，包括向四家虛擬保險公司發牌，又在疫情期間推出便利遙距投保和客戶服務的措施。對於綠色和可持續金融，保險業可以通過非劃一的承保政策、具影響力的投資、披露要求和產品創新等把握機會。