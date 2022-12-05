李偉傑：港股走勢樂觀　「3桶油」估值吸引

華盛證券經紀部董事李偉傑稱，市場憧憬內地防疫措施有望放寬，加上美元匯價回軟，人民幣轉強，支持港股進一步突破，恒指更升穿150天移動平均線(約19,256點)。在復常概念支持下，相信港股後市走勢樂觀，短期升穿兩萬點關應該無難度，支持位在18,400點。

七國集團(G7)周一(5日)實施俄羅斯海運石油價格上限60美元機制，惟俄羅斯官員表明寧可減產，也不會跟隨西方國家的限價機制。另外，OPEC+維持每日減產200萬桶石油決定。對於油價走勢，李偉傑表示，冬季有望帶動石油需求，加上憧憬內地經濟復常，短期亦支持油價，油價有機會重上每桶85美元，「3桶油」估值吸引，不妨繼續持有。