陳偉明：高追宜審慎　候低吸納較妥當

港股早前大約在17,500點附近窄幅上落，但內地因疫情封控而引發個別地區有民眾抗議，港股上周一(11月28日)早上一度插穿17,000點，低見16,833點。然而，恒指17,000點以下明顯有資金吸納，加上中證監亦再推出政策改善內房企融資環境，而內地確診個案有回落迹象，及後多地逐步解除封控，港股上周一於16,833點見底，並一口氣連升3個交易日，上周四(12月1日)一度升穿19,000點，高見19,237點。

恒指上周五(12月2日)略為回吐至大約18,500點，於19,000點關口似有阻力，但美國上周公布了較市場預期強勁的非農數據，亦無改市場對聯儲局放緩加息的預期，美債息續跌，美元續弱，人仔續强，加上市場繼續憧憬內地加速鬆綁防疫措施，港股今(5日)早不但再度升穿19,000關，且更升破上周四頂位19,237點，氣勢如虹。

此轉恒指向上主因港股估值低殘，在憧憬美國放緩加息步伐及內地加速鬆綁防疫措施下，科技及消費類板塊絕地反彈帶動港股見底反彈破頂，在目前港股一浪高於一浪形態下，市場普遍預期12月港股仍有機會向上挑戰2萬關。

投資者要注意，環球股市始終處收水狀態，即使美國通脹回落，但高息環境仍會持續好一段時間，在市場資金有限下，科技板塊未來的反彈力度有機會愈來愈弱，消費類板塊亦可能因短期升幅過大而出現獲利回吐。因此，筆者始終強調高追宜審慎，候低吸納較妥當。

技術上，港股走勢絕對是強，如果短期要高追，可考慮風險相對有限的期權長倉，極少注Long Call即月價外800點恒指期權，期望小注博大贏，輸了不肉痛。期指技術支持已去到大約18,500點，重點策略傾向等待港股回吐至18,500點以下分注吸納。

耀才證券銷售客戶服務部高級經理陳偉明