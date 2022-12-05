【高盛推介】道指高企 資金留意淡倉
2022年12月05日 12:11
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（Getty Images圖片）
高盛(亞洲)有限責任公司：美國上周五(2日)公布非農業就業職位新增26.3萬個，勝市場預期，並觸發市場憂慮或影響聯儲局放慢加息步伐情緒。美股上周五個別發展，當中日前創逾半年新高的道指為三大指數唯一上升的指數，當日大部分時間見下跌，但在收市前反彈，最終收市升34點。早前聯儲局主席鮑威爾發表演說，指或最早會在本月放緩加息。
觀察個股輪證資金流向，可見近期資金留意淡倉，上周5個交易日共錄得約540萬港元資金流入。而同期好倉則錄得少量資金流入。
道指沽(10692)，行使價30,850點，2023年3月17日到期，實際槓桿12.1倍，市場上最貼價條款道指沽之一。
道指沽(10690)，行使價30,000點，2023年3月17日到期，實際槓桿12.2倍，高槓桿、低面值。
投資者如計劃部署道指好倉，可留意屬行使價38,000點以下、1個月期以上產品中，槓桿最高的道指購(10535)。
道指購(10535)，行使價35,000點，2023年3月17日到期，實際槓桿13.1倍，行使價38,000點以下、1個月期以上產品中，槓桿最高。
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