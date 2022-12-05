【高盛推介】道指高企　資金留意淡倉

高盛(亞洲)有限責任公司：美國上周五(2日)公布非農業就業職位新增26.3萬個，勝市場預期，並觸發市場憂慮或影響聯儲局放慢加息步伐情緒。美股上周五個別發展，當中日前創逾半年新高的道指為三大指數唯一上升的指數，當日大部分時間見下跌，但在收市前反彈，最終收市升34點。早前聯儲局主席鮑威爾發表演說，指或最早會在本月放緩加息。

觀察個股輪證資金流向，可見近期資金留意淡倉，上周5個交易日共錄得約540萬港元資金流入。而同期好倉則錄得少量資金流入。

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