信佳國際：東莞越南廠房產能穩定　加薪幅度未有壓力

集團首席技術總監兼電子製造服務分部行政總裁吳民卓表示，雖然疫情持續近3年，但其東莞及越南廠房產能穩定無受影響，亦未見有員工受感染。

被問到鄭州富士康加薪留人才對集團會否有影響，吳氏稱暫時未見受壓，又指其東莞廠房員工流失率(Turnover Rate)較往年低；越南方面，他則指自中美貿易戰以來，當地工人加薪幅度一直較大，但由於年內美國訂單有所下跌，所以加薪幅度亦未有壓力，維持正常加幅。

他又補充，今年來人民幣貶值有助降低成本，但隨着近日匯價轉升，會密切留意事態發展；另上半年美國整體業務收入按年跌42.06%，主因疫情令宅經濟需求大增，令早年基數較高所致。

至於集團上半年寵物業務銷售額按年減少56.18%至1.02億元，集團解釋主因寵物培訓器材受海外市場經濟下行影響，加上受制原材料供應鏈緊張及航運受阻，惟糧食業務仍表現穩定。

寵物業務總經理吳民進表示，寵物業務的毛利率較高，有助提高集團提高整體毛利表現；另團隊與本港大學研發的保健品及凍乾小食，將在明年推出市場，保健品售價訂在200元附近，主攻香港及日本以至東南亞。