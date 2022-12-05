三甲難保！港IPO首11個月僅籌879億　全年恐銳減68%

本港今年新股市場水盡鵝飛！會計師行羅兵咸永道指出，截至11月底止，新股集資額只得879億港元；預計全年集資額按年大減68%至1,056億元，全球集資排名榜不入三甲。羅兵咸永道香港企業客戶主管合夥人黃煒邦表示，目前本港及南韓的集資額相若，最終成績仍有待12月的最終表現，第四位將是南韓及香港之爭。

截至11月底止，上海交易所及深圳交易所分別以集資額3,682億元及2,190億元包攬集資榜首兩位，至於位列第三為納斯達克交易所，其集資額1,227億元，按年亦跌超過92%。不過，該行看好明年在息口見頂、資金充裕、企業發展集資需求龐大的支持下，將有利資本市場回穩，料本港2023全年總集資額可望回升，達到1,800億至2,000億元。

該行指，受到新冠肺炎疫情持續，再加上外圍地緣政局不穩，以及全球多國大幅加息以壓制通脹等多項不利因素所影響，預計2022年全年錄得80宗新股上市，按年下降19%；當中以零售、消費品及服務為主，佔23%，其次是工業及材料及醫療和醫藥，各佔兩成。

黃煒邦表示，基於多項不利因素影響，2022年全球各大新股市場的總集資頟均受到不同程度的影響，香港作為國際金融中心亦受到較大影響。不過，預料在多項不利因素，包括各國央行大幅加息等逐步消化後，香港新股市場在2023年的表現有望反彈，認為本港穩健資本市場的優勢及各項監管改革和完善措施實行，上市渠道仍然活躍。

他續指，預期明年將有4至6間集資過百億億的「巨無霸新股(Mega-IPO)」，而企業估值有望修復，料明年平均每宗集資額約11億元，較今年的增加22.22%。另外，相信香港聯交所將於明年下半年正式推出特專科技行業上市章節《第18C章》，並有10至15間相關企業上市。

至於中美審計方面，該行資本市場合夥人黃金錢認為，審計持續進行，難言企業會否退市，但不少中資企業在過去2年仍赴美上市，今年有16間，前年亦有37間，反映企業選取上市地有多項考慮因素，包括其目標投資者、客戶群體等。