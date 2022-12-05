羅兵咸永道：明年下半年料逾10家特專科企上市

香港聯交所正就特專科技公司新上市規則進行諮詢，會計師行羅兵咸永道香港資本市場合夥人黃金錢相信，制度將於明年上半年正式推出，為本港資本市場帶來的效益「可以期待」，又透露已收到有關企業的諮詢，料明年下半年將有10至15間特專科技公司循新規上市，合共集資約500億至600億港元，而首批企業將會是較大型、市值最大的公司，有助為新制度建立好基礎及信譽。

他指出，新規將擴闊本港上市融資平台，並令市場進一步多元化。目前不少有關企業，即使其市值高企，但基於現行的上市制度限制，未能在港透過新股公開發行集資，只能在內地的科創板或赴美上市，當制度出台後，企業將多一個選擇，看好本港的市場優勢，能與其他市場競爭，並吸納更多公司來港掛牌。同時看好新的上市制度，可以與2018年時的上市改革般取行成功。

該行早前就上市新規在內地多個城市進行研討會，黃氏透露，每場均吸引逾百間企業參會，可見有關企業對新規的興趣高，同時接獲不少公司的諮詢，當中亦有公司已向聯交所作出查詢。不過，由於新規在明年上半年推出，因此要在2024年才會反映更多制度帶來的利好作用。