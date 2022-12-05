財庫局：冀衍生品持倉限額制明年上半年交立會審議

財經事務及庫務局及香港證監會建議完善本港衍生產品市場持倉限額制度，並呈交財務事務委員會討論。財經事務及庫務局署理局長陳浩濂期望，能於2023年上半年就有關規則修訂，提交予立法會進行「先訂立後審議」程序，強調制度建議及完善措施會盡量平衡市場發展及規管需要，令本港金融市場能穩定及健康發展。

他提到，香港的持倉限額制度於1999年在發生亞洲金融危機後引入，以維護金融穩定，及監管框架的重要組成部分。香港證監會獲《證券及期貨(合約限量及須申報的持倉量)規則》賦權，就期貨及期權合約訂明持倉限額，及大額未平倉合約的申報規定，而定期檢討有關制度，以切合規管目標，相信完善措施將更好發揮作用。

證監會市場監察部執行董事梁仲賢表示，香港金融市場主要是股票為主，故是次建議修訂較多股票相關產品，但也包括美元兌人民幣匯率期貨期權等產品，重申有關檢討是針對整個市場發展及需求，並確保市場出現波動時，大額持倉不會對市場造成系統性風險。另外，近年衍生產品市場結構未見大改變，期貨期權主要用家仍是金融機構、投資銀行及基金，個人投資者只佔小部分。